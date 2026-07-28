La factura de la extinción de incendios alcanza ya los 3.275 millones este verano

La intensa ola de incendios forestales que arrasa España este verano no solo está dejando miles de hectáreas calcinadas y un grave impacto ambiental, sino también una elevada factura económica. Mientras los incendios forestales continúan activos en varios puntos del país y cientos de bomberos y efectivos de emergencias permanecen desplegados en comunidades como Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha para combatir el que ya está considerado el peor incendio forestal registrado en la historia de España, ya se prevé que la campaña de incendios de 2026 será una de las más costosas de los últimos años, aunque todavía no existe un balance definitivo de los daños materiales y ambientales.

Más de 172.000 hectáreas arrasadas

Según el último avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica, desde comienzos de 2026 los incendios forestales han arrasado 172.396 hectáreas de superficie forestal en España. Esta cifra representa prácticamente la mitad de toda la superficie calcinada durante 2025, cuando las llamas devastaron 354.793 hectáreas en un total de 8.189 incendios registrados en todo el país.

Además, la evolución de los incendios refleja un importante empeoramiento respecto al año anterior. La superficie quemada hasta estas fechas es seis veces superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2025, lo que representa la gravedad de la actual temporada de incendios.

El coste de extinguir las llamas alcanza cifras récord

Teniendo en cuenta que este año ya se han quemado más de 172.000 hectáreas, el coste de extinguir los incendios podría situarse entre 1.723 y 3.275 millones de euros. Esta cifra se calcula a partir del coste medio por hectárea y solo incluye el dinero destinado a las labores de extinción.

La estimación se basa en el informe 'Grandes incendios forestales', elaborado por Greenpeace con datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo). Según este estudio, en 2025 el Gobierno español destinó entre 3.548 y 6.741 millones de euros para apagar los incendios forestales, que arrasaron 354.793 hectáreas en un total de 8.189 siniestros, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior.

La diferencia entre ambas cifras depende del coste que se asigna a cada hectárea quemada. Mientras la Agencia Forestal de Navarra lo sitúa en 10.000 euros por hectárea, Asemfo lo eleva hasta los 19.000 euros. En cualquier caso, estas estimaciones solo tienen en cuenta el coste de apagar los incendios y no incluyen otros gastos, como la restauración de las zonas afectadas o las pérdidas económicas en sectores como el turismo, la agricultura y la ganadería.

La recuperación del monte aumentará la cifra

Una vez extinguidos los incendios comienza una fase igual de importante: la restauración de los espacios naturales afectados. Recuperar un bosque devastado puede requerir años de trabajo e importantes inversiones destinadas a restaurar la vegetación, estabilizar los suelos, recuperar la biodiversidad y evitar procesos de erosión o desertificación.

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Por ello, la factura definitiva de los incendios no se conocerá hasta dentro de varios meses, cuando se evalúen todas las actuaciones necesarias para devolver estos espacios a unas condiciones ambientales adecuadas.