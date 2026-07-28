Un estudio en los hospitales Trueta y Santa Caterina demuestra que el cribado de hepatitis B y C en urgencias aumenta la detección precoz

Un estudio realizado en los hospitales Trueta de Girona y Santa Caterina de Salt (Girona), publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Infectious Diseases of Poverty, demuestra que el cribado oportunista de las hepatitis víricas B y C en los servicios de urgencias permite diagnosticar numerosas infecciones que hasta ese momento habían pasado desapercibidas. La investigación también evidencia que la incorporación automática de este cribado a los circuitos asistenciales multiplica por ocho la cobertura y facilita el diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento, reforzando el papel de los servicios de urgencias en el objetivo de eliminar estas infecciones como problema de salud pública en 2030.

El estudio se basa en el cribado realizado entre octubre de 2023 y enero de 2024 en los servicios de urgencias de ambos hospitales. En total, se practicó el cribado a 2.000 personas adultas que, por motivos asistenciales, requerían un análisis de sangre.

Entre el 40 % y el 70 % de las personas que padecen este tipo de enfermedades hepáticas desconocen su situación, ya que los síntomas no suelen manifestarse hasta que la enfermedad se encuentra en un estado avanzado y ha provocado daños hepáticos que pueden derivar en hepatitis crónica, cirrosis o cáncer.

La prueba, incorporada a las analíticas con el consentimiento del paciente, permite diagnosticar casos positivos entre la población general que desconoce ser portadora de hepatitis. De este modo, complementa la búsqueda activa de diagnósticos en población con mayores factores de riesgo, como las personas con drogodependencia (por compartir jeringuillas), quienes mantienen relaciones sexuales sin protección o colectivos migrantes procedentes de países con alta prevalencia, entre otros.

El objetivo del estudio ha sido realizar una búsqueda activa para aumentar la detección de casos. En él han participado los servicios de urgencias, profesionales del servicio de aparato digestivo, del laboratorio clínico territorial y del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI). Según destacan los responsables del estudio, muchas personas pertenecientes a colectivos vulnerables no suelen acudir a los centros de atención primaria, pero sí a los servicios de urgencias, lo que convierte a estos en un punto clave para detectar el virus e iniciar el tratamiento.

En España, la hepatitis C presenta una prevalencia de infección activa del 0,22 % en la población general, mientras que la hepatitis B se sitúa entre el 0,2 % y el 0,4 %. En este estudio se analizó la presencia de infección activa en 2.000 pacientes y se obtuvo una prevalencia significativamente superior: del 0,55 % para la hepatitis C y del 1 % para la hepatitis B, casi tres veces más que la registrada en la población general y considerablemente más elevada en colectivos vulnerables.

El estudio también demuestra que la hepatitis C es más frecuente en hombres, con una prevalencia del 0,83 %, frente al 0,22 % en mujeres, siendo especialmente elevada entre los pacientes de 51 a 60 años (1,17 %). La prevalencia de la hepatitis B también fue superior en hombres (1,22 %) que en mujeres (0,77 %).

La investigación, elaborada por Javier Pamplona, especialista en aparato digestivo del Hospital Santa Caterina; Carme López, jefa del Servicio de Aparato Digestivo de los hospitales Trueta y Santa Caterina; y Robert Carreras, investigador del grupo de Enfermedades Digestivas y Microbiótica del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), demuestra que el cribado de hepatitis B y C en los servicios de urgencias permite diagnosticar a pacientes que desconocen estar infectados y derivarlos al especialista para iniciar el tratamiento, contribuyendo al objetivo de erradicar ambas enfermedades como problema de salud pública.

La importancia de la detección precoz

Catalunya dispone desde 2018 de programas de prevención y control de la hepatitis C y aplica la Guía de cribado de hepatitis C del Ministerio de Sanidad para el diagnóstico de personas con situaciones o exposiciones de riesgo, en las que la prevalencia es más elevada. En las comarcas de Girona también se han desarrollado programas eficaces para identificar a estos pacientes, como el programa Girona 0, liderado por la doctora Carme López, destinado al cribado de pacientes atendidos en centros especializados de salud mental, centros de atención y seguimiento de drogodependencias y centros de atención primaria.

Gracias a programas de cribado como estos y al diagnóstico precoz de la infección por los virus de la hepatitis C (VHC) y de la hepatitis B (VHB), se obtiene un importante beneficio tanto para los pacientes como para la salud pública, al reducir el riesgo de contagio, interrumpir la cadena de transmisión y disminuir las tasas de complicaciones y mortalidad asociadas a estas enfermedades.

El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una jornada que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre las hepatitis víricas, enfermedades que inflaman el hígado y pueden provocar patologías hepáticas graves y cáncer de hígado.

La estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobada por todos los Estados miembros, tiene como objetivo para 2030 reducir en un 90 % las nuevas infecciones por hepatitis B y C, disminuir en un 65 % las muertes por cirrosis y cáncer de hígado, diagnosticar al menos al 90 % de los casos de hepatitis B y C y tratar al menos al 80 % de las personas afectadas por estas enfermedades.