Condenado a 19 años y medio de prisión el autor del apuñalamiento mortal en el bar Beethoven de Mollerussa

La Audiencia de Lleida ha condenado a 19 años y medio de prisión al autor del apuñalamiento mortal de un hombre durante la pelea entre dos familias en el bar Beethoven de Mollerussa, en noviembre de 2022. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, también impone penas a los otros cinco acusados por delitos de homicidio en grado de tentativa, maltrato de obra y participación en una riña tumultuaria, en función de su participación en los hechos. El tribunal también fija indemnizaciones por valor de 541.820 euros a favor de los familiares de la víctima mortal y de dos de sus hermanos, heridos durante la pelea. La resolución no es firme y la defensa de al menos dos de los condenados la recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

De acuerdo con el veredicto de culpabilidad, la magistrada considera probado que la tarde del 23 de noviembre de 2022 se produjo una pelea entre miembros de dos familias en el interior del bar Beethoven de Mollerussa, en un contexto de enemistad previa a raíz de la denuncia que la hija de la víctima había presentado contra un miembro de la otra familia por un caso de violencia de género.

La sentencia destaca que los miembros de una de las familias atacaron con varias navajas, mientras que la otra respondió con objetos del propio establecimiento, como botellas, platos, vasos y taburetes. Además, describe una pelea multitudinaria en la que varios participantes se agredieron simultáneamente y que provocó múltiples heridos, tal y como corroboró la grabación de las cámaras de seguridad del bar, reproducida durante el juicio.

La magistrada considera probado que el autor del apuñalamiento mortal asestó dos puñaladas al hombre, una de las cuales le seccionó la vena porta y le provocó una hemorragia masiva que causó su muerte. También lo considera autor del apuñalamiento de uno de los hermanos del fallecido, quien sufrió una herida penetrante en el tórax con perforación pulmonar. Por estos hechos, lo condena a 12 años de prisión por un delito de homicidio, 7 años por un delito de homicidio en grado de tentativa y seis meses de prisión por participación en una riña tumultuaria.

En cuanto al resto de los acusados de la misma familia, la sentencia condena al padre del autor del apuñalamiento mortal a 13 años y medio de prisión por dos delitos de tentativa de homicidio y por participación en una riña tumultuaria; al hermano del principal condenado, a 7 años y medio de prisión por un delito de tentativa de homicidio, un delito leve de lesiones y participación en una riña tumultuaria; y al tío del principal condenado, a seis meses de prisión por participación en una riña tumultuaria y al pago de una multa de 600 euros por un delito leve de maltrato de obra.

Por su parte, la Audiencia de Lleida condena a uno de los hermanos del fallecido al pago de una multa de 1.200 euros por dos delitos leves de maltrato de obra y a seis meses de prisión por participación en una riña tumultuaria. El otro hermano de la víctima es condenado únicamente a seis meses de prisión por el delito de participación en una riña tumultuaria.

Las indemnizaciones

En materia de responsabilidad civil, la sentencia condena al autor de la puñalada mortal a indemnizar a la viuda de la víctima con 120.000 euros; a cada uno de los cuatro hijos, con 80.000 euros; al padre del fallecido, con 40.000 euros; y a dos de sus hermanos, con 25.000 euros cada uno. Además, el principal condenado y su padre deberán indemnizar solidariamente a uno de los hermanos del fallecido con 10.120 euros por las lesiones sufridas, mientras que otro de sus familiares deberá indemnizar a uno de los hermanos de la víctima mortal con 1.700 euros. En conjunto, las indemnizaciones ascienden a 541.820 euros, más los intereses legales correspondientes.

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La sentencia también impone a los condenados el pago proporcional de las costas procesales, declarando una parte de oficio, y mantiene las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento. Fuentes de la defensa del hermano y del tío del principal condenado han confirmado a la ACN que presentarán recurso contra la sentencia ante el TSJC.