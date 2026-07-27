Escapadas
Veraneantes de la riera de Merlès: «En verano, aquí se duerme más fresco»
Trini Martínez y Antonio Morais, que frecuentan la zona durante los fines de semana desde hace 32 años, consideran que es un entorno muy bueno para practicar senderismo
Laura Serrat
¿Cuánto tiempo hace que vienen a veranear a la riera de Merlès?
Hace 32 años que venimos a la riera con la caravana. Pasamos aquí los veranos y también casi todos los fines de semana en el camping. Nos gusta mucho salir a caminar hasta Lluçà o la Quar. Es una zona preciosa y, además, en verano se duerme muy bien porque hace mucho fresco.
Este año se han encontrado una riera transformada después del aguacero.
Sí, es la primera vez que la vemos así después de tantos años. De hecho, por muy poco no nos sorprendió aquí en el camping el día del aguacero. Los vecinos de la zona vieron cómo bajaba el agua con mucha fuerza. Todavía hay muchos árboles caídos y ramas que deben retirarse.
Este verano, además, el riesgo de incendio también es más elevado.
Hemos notado que hay menos gente desde que se prohibió aparcar en la zona. Ahora, sobre todo, estamos quienes nos alojamos en el camping de la riera de Merlès. En nuestro caso, siempre hemos sido más de caminar y disfrutar del entorno que de bañarnos.
¿Hay mucho incivismo en la zona durante el verano?
Sí, todavía hay personas muy incívicas que dejan residuos junto a la riera.
Fuente: Regió7
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