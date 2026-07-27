Retrasos en la R2 de Rodalies y en los Regionals del sur por la avería de un tren entre Sitges y Garraf

La avería de un tren entre Sitges y Garraf la mañana de este lunes ha provocado graves retrasos en las circulaciones de la R2Sud de Rodalies y en los Regionals provenientes de Tarragona y de Lleida. Según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, la oferta actual de la R2Sud es dos trenes por hora y sentido, la mitad de los habituales en hora punta y los retrasos en los trenes de Media Distancia de las líneas R13, R15, R16 y R17 superan la media hora. Para poder garantizar el servicio en todas las estaciones, los trenes semidirectos con destino Sant Vicenç de Calders se detienen este lunes en todas las estaciones del recorrido.

Las restricciones han provocado pequeñas aglomeraciones en estaciones centrales como la de Barcelona - Sants. La R2Sud es una de las líneas más concurridas durante los meses de verano. Los pasajeros del tren de Rodalies averiado han tenido que cambiar de comboy para poder continuar su trayecto.

Los andenes de la R2Sud en la estación de Sants, este lunes por la mañana. / EL PERIÓDICO

Afectación en la Alta Velocidad

La jornada de este lunes también se prevé agitada en los trenes de Alta Velocidad. Una limitación de velocidad en el corredor Madrid - Barcelona ha provocado ligeros retrasos en algunas de las circulaciones previstas, según informan los paneles informativos de la estación de Sants.

Panel informativo de los trenes de Alta Velocidad en la etsación de Sants, este lunes por la mañana / EL PERIÓDICO

La incidencia llega después de un fin de semana complicado en la misma línea. La noche del domingo, la caída de un árbol sobre las vías en Cubelles obligó a interrumpir toda la línea durante varias horas, provocando la indignación de los usuarios en redes sociales. Este sábado por la noche también se restableció el tráfico ferroviario entre Sant Andreu y Montcada i Reixac después de que Adif taponara el socavón que se abrió el pasado miércoles con hormigón y Renfe diera por seguras las vías que pasan a su lado para que los tranes pasen, eso sí, a un máximo de 30 km / h.