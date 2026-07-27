Incidencia ferroviaria
Retrasos en la R2 de Rodalies y en los Regionals del sur por la avería de un tren entre Sitges y Garraf
La semana empieza también con retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona
La R2, la R2 Nord y la R11 recuperan la circulación tras cuatro días de corte por el socavón de Montcada
Adif da por reparado el socavón de Moncada y emplaza a Renfe a programar la recuperación del servicio
La avería de un tren entre Sitges y Garraf la mañana de este lunes ha provocado graves retrasos en las circulaciones de la R2Sud de Rodalies y en los Regionals provenientes de Tarragona y de Lleida. Según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, la oferta actual de la R2Sud es dos trenes por hora y sentido, la mitad de los habituales en hora punta y los retrasos en los trenes de Media Distancia de las líneas R13, R15, R16 y R17 superan la media hora. Para poder garantizar el servicio en todas las estaciones, los trenes semidirectos con destino Sant Vicenç de Calders se detienen este lunes en todas las estaciones del recorrido.
Las restricciones han provocado pequeñas aglomeraciones en estaciones centrales como la de Barcelona - Sants. La R2Sud es una de las líneas más concurridas durante los meses de verano. Los pasajeros del tren de Rodalies averiado han tenido que cambiar de comboy para poder continuar su trayecto.
Afectación en la Alta Velocidad
La jornada de este lunes también se prevé agitada en los trenes de Alta Velocidad. Una limitación de velocidad en el corredor Madrid - Barcelona ha provocado ligeros retrasos en algunas de las circulaciones previstas, según informan los paneles informativos de la estación de Sants.
La incidencia llega después de un fin de semana complicado en la misma línea. La noche del domingo, la caída de un árbol sobre las vías en Cubelles obligó a interrumpir toda la línea durante varias horas, provocando la indignación de los usuarios en redes sociales. Este sábado por la noche también se restableció el tráfico ferroviario entre Sant Andreu y Montcada i Reixac después de que Adif taponara el socavón que se abrió el pasado miércoles con hormigón y Renfe diera por seguras las vías que pasan a su lado para que los tranes pasen, eso sí, a un máximo de 30 km / h.
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