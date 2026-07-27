Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de julio de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 28 de julio de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 28 de julio de 2026
- El masajista de La Bisbal ingresa en la cárcel por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años
- Las imágenes satelitales muestran cómo el humo de los incendios ya recubre media España y empeora la calidad del aire
- Operativo en marcha para salvar el Castañar de El Tiemblo, una 'joya ecológica' amenazada por los incendios
- La R2, la R2 Nord y la R11 recuperan la circulación tras cuatro días de corte por el socavón de Montcada
- Protección Civil mantiene activada la alerta por lluvias intensas en el Maresme y el sur de Girona
- La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre
- España llora de solastalgia, el dolor de ver un país asolado por incendios: así es cómo los desastres climáticos están aumentando la angustia colectiva
- Incendios hoy, 26 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos