La Policía Local de Castelló d'Empúries alerta del uso creciente del gas de la risa

La Policía Local de Castelló d’Empúries intervino la semana pasada cerca de una veintena de bombonas de óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, durante dos controles de paso. En uno de los vehículos, los agentes localizaron once botellas, mientras que en otro encontraron aproximadamente media docena.

Una de las actuaciones se produjo el lunes 20 de julio. En este caso, dos de las bombonas se encontraban en el asiento del copiloto y, según indican fuentes policiales, ya se habría consumido su contenido. Habitualmente, cuando los agentes localizan este tipo de recipientes también encuentran paquetes de globos, que se utilizan para inhalar el gas.

La policía municipal explica que en los últimos meses ha intervenido bombonas de óxido nitroso en diversos controles y actuaciones. El consumo de esta sustancia se ha extendido especialmente entre los jóvenes y en entornos de ocio nocturno, pese a la percepción de que se trata de una práctica inofensiva.

Los efectos

Los agentes advierten de que el consumo de gas de la risa puede provocar mareo, desorientación, pérdida de coordinación y una disminución de los reflejos y de la capacidad de reacción. En casos más graves también puede comportar pérdida de conocimiento, riesgo de asfixia y lesiones neurológicas relacionadas con un déficit de vitamina B12 cuando el consumo es repetido.

La Policía Local pone especial énfasis en el peligro de combinar su consumo con la conducción. Sus efectos pueden alterar las capacidades necesarias para conducir con seguridad e incrementar el riesgo de sufrir un accidente.

Futura regulación

Actualmente, la tenencia o el consumo de estas bombonas no está regulado específicamente por la ordenanza municipal. Aun así, los agentes las requisan preventivamente por el peligro que pueden comportar si se utilizan para inhalar su contenido.

Fuentes policiales aseguran que el Ayuntamiento trabaja para abordar esta cuestión y reforzar las herramientas de control ante una práctica que, según alertan, ha ido ganando presencia en los últimos años. La Policía Local también reclama una actuación coordinada entre administraciones, familias, centros educativos y cuerpos de seguridad para prevenir su consumo.

Más municipios

La problemática también se ha detectado en otros municipios turísticos de la Costa Brava, especialmente en poblaciones con una intensa actividad de ocio nocturno, como Platja d’Aro o Lloret de Mar, donde las policías locales han alertado en varias ocasiones de la localización de estas bombonas.

Uno de los casos más destacados se produjo en Lloret de Mar en agosto de 2025, cuando la Policía Local requisó 361 botellas de óxido nitroso, con un peso bruto de 950 kilos entre los envases y el gas. En concreto, los agentes intervinieron 291 botellas de 666 gramos y 70 de dos kilos, que fueron trasladadas a una empresa especializada para que fueran destruidas.

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A diferencia de Castelló d’Empúries, donde esta práctica todavía no está regulada específicamente por la ordenanza municipal, la policía de Lloret dispone de diferentes procedimientos para actuar contra los consumidores, la venta ambulante y la distribución a gran escala de productos no autorizados para el consumo.