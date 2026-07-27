Niubó admite que no había "protocolos claros" para controlar el desarrollo de las pruebas del informe PISA

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha admitido este lunes en el Parlament que su departament no contaba con "protocolos claros" para controlar "la aplicación de las evaluaciones" de las pruebas del informe PISA de 2025. Niubó ha evitado adelantar concluciones sobre la causa de la "incidencia técnica" que hará que los resultados catalanes de las pruebas no puedan ser comparados ni con ediciones anteriores del informe ni con otros territorios. En su lugar, la consellera ha emplezado a los grupos parlamentarios que habían solicitado su comparecencia a esperar hasta que acaben las "diligencias internas" que deben esclarecer los motivos del error y que empezaron el mes de marzo, cuando Educació tuvo conocimiento de que el 23,2% de los alumnos seleccionados para la muestra había sido excluido por presentar alguna necesidad educativa especial, muy por encima del 5% aceptado por la OCDE.. La consellera también ha asegurado que "si hay responsabilidades, se depurarán".

Coincidencia con otras pruebas

Niubó sí que ha apuntado durante su intervención de este lunes que las pruebas del informe PISA coincidieron con las mismas fechas que las pruebas de final de etapa de cuarto de la ESO de 2025, que se hicieron entre el 10 y 11 de abril. Los 51 centros que formaban parte de la muestra de PISA estaban haciendo las dos pruebas en el mismo periodo de tiempo, lo que podría haber hecho que se usaran los mismas pautas de exención para las PISA que para las pruebas de final de etapa, en las que el alumnado con necesidades edcuativas especiales sí estaba exento. El porcentaje de exentos en las pruebas PISA , según ha asegurado la consellera, "es parecido" a aquellos que no debían realizar las pruebas de final de etapa.

En total, no realizaron las pruebas de PISA 591 alumnos: 6 por tener una discapacidad física, 493 por una necesidad de apoyo por cuestiones "cognitivas, conductuales o emocionales", y 92 por acusar un dominio insuficiente de la lengua.

Niubó, eso sí, ha evitado ser taxativa y ha asegurado que la coincidencia de las fechas de las pruebas "es una hipótesis y no eximiría del error en la validación posterior de las puestas". Es aquí donde la consellera ha reconocido que no habían "protocolos claros" para llevar a cabo la validación de los resultados de las pruebas. La titular d'Educació ha afirmado que delante de este hecho "se ha dado una respuesta rigurosa" que ha podido comprobarse en las pruebas que se han ido celebrando durante los últimos meses, que "se han desarrollado con normalidad" y con porcentajes de exención de cerca de un 6%.

La consellera también ha querido señalar como contexto de la incidencia el "periodo de transición" entre el Consell Superior de Avaluació y la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació (APE). Esta última agencia ya señaló el pasado viernes que su actividad comenzó el 7 de julio 2025, casi dos meses más tarde de que finalizaran las pruebas del informe PISA , que se celebraron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo. La consellera ha asegurado que esta transición "no puede servir de excusa, pero forma parte del contexto que hay que tener en cuenta".

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