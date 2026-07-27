Fuego en la península Ibérica
Mapa de los incendios activos en España en tiempo real: así puedes seguirlos a través de la NASA
Una plataforma permite acceder a numerosos datos técnicos de cada foco y comprobar su proximidad a carreteras, municipios o espacios naturales protegidos
Incendios hoy, 27 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos
Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano
España vuelve a enfrentarse a un verano marcado por los grandes incendios forestales. En las últimas semanas, las llamas han arrasado miles de hectáreas en diferentes puntos del país y han obligado a evacuar a miles de personas, mientras los servicios de emergencias continúan luchando contra algunos de los fuegos más importantes registrados este año.
La complicada situación que viven estos días provincias como Ávila, Madrid o Toledo se suma a una campaña especialmente dura en la que Catalunya ha sido una de las comunidades más castigadas, con incendios en Lleida, Terres de l'Ebre y Girona que han arrasado más de 11.500 hectáreas en total.
Ahora, la emergencia se focaliza en otras comunidades autónomas, como el gran incendio declarado en Ávila y los fuegos activos en la Sierra Oeste de Madrid y Toledo.
Detección de calor por satélite
En este contexto, cualquier ciudadano puede comprobar prácticamente en tiempo real dónde se encuentran los focos activos gracias a una herramienta gratuita desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
Se trata de Firms (Fire Information for Resource Management System, que podría traducirse como Sistema de información sobre incendios para la gestión de recursos), un mapa interactivo que recopila las detecciones de calor realizadas por satélite y permite localizar incendios en cualquier lugar del mundo, incluida España.
El usuario puede consultar los focos detectados durante las últimas 24 horas, ampliar la búsqueda a las últimas 48 horas, siete días o el último mes, lo que permite observar la evolución de los incendios y comparar cómo se han ido extendiendo con el paso de los días.
Actualizaciones al minuto
La plataforma utiliza principalmente los sensores Modis y Viirs, instalados en los satélites Terra, Aqua, Suomi NPP, NOAA-20 y otros satélites meteorológicos.
Estos instrumentos son capaces de detectar desde el espacio anomalías térmicas, es decir, zonas cuya temperatura es mucho más elevada de lo habitual.
Cuando el satélite sobrevuela una zona y detecta un punto caliente compatible con un incendio, la información se procesa automáticamente y aparece reflejada sobre el mapa pocos minutos después.
Complemento a los servicios oficiales
Sin embargo, la propia NASA advierte de que no todos los puntos que aparecen en el mapa corresponden necesariamente a incendios forestales: algunas detecciones pueden deberse a quemas agrícolas autorizadas, instalaciones industriales, centrales energéticas u otra fuente intensa de calor.
Por ello, la herramienta debe utilizarse como complemento a la información facilitada por los servicios oficiales de emergencias.
Más datos técnicos
Además de mostrar la ubicación de cada foco, Firms permite acceder a numerosos datos técnicos al pulsar sobre cualquiera de los puntos detectados: las coordenadas exactas del foco, la fecha y hora de la detección, el satélite que realizó la detección, el nivel de confianza y la potencia radiativa de fuego (FRP, por sus siglas en inglés).
Asimismo, el mapa permite cambiar entre diferentes vistas cartográficas e imágenes por satélite para conocer con mayor precisión el entorno afectado y comprobar la proximidad de cada foco a carreteras, municipios o espacios naturales protegidos.
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