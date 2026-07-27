Investigan la muerte de una adolescente de 16 años en un hotel de Lloret de Mar

Una adolescente de 16 años ha muerto este lunes después de precipitarse desde el balcón de un hotel de Lloret de Mar. La víctima es una turista extranjera y ha sido localizada por el personal del propio establecimiento, que ha alertado a los servicios de emergencias cuando faltaban veinte minutos para las seis de la mañana.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Mossos d’Esquadra, la Policía Local de Lloret de Mar, los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Al llegar, los profesionales sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la menor y han confirmado su muerte.

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Blanes han abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido la caída. Fuentes del cuerpo policial han confirmado que no hay indicios de criminalidad y que tampoco se trata de un caso del denominado balconing.

Los investigadores están trabajando para aclarar si la caída ha sido accidental o voluntaria. Los agentes todavía están tomando declaración a personas próximas a la víctima y a posibles testigos para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a los hechos.

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La investigación continúa abierta a la espera de que se completen las diligencias y se determine cómo se produjo la muerte de la adolescente.