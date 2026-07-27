Los Mossos d'Esquadra investigan un ataque islamófobo a la mezquita de Vilanova del Camí. Una grabación de las cámaras de seguridad del edificio muestra cómo dos personas encapuchadas hicieron los grafitis la noche del viernes al sábado. La mezquita apareció con dos pintadas, una con la palabra «remigración», y la otra, en la puerta de madera, con una cruz cristiana. Además, los autores depositaron en el suelo unos trozos de carne de cerdo.

Los hechos han sido denunciados ante los Mossos por la comunidad islámica de Vilanova del Camí, y ya han comenzado las investigaciones. También han condenado los hechos la Comisión Islámica de España y el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Mohamed Ajana El ouafi, secretario de la Comisión Islámica de España, decía en su cuenta de X que «la palabra «remigración», escrita sobre una mezquita, transmite un mensaje de exclusión hacia personas señaladas por su religión, origen o condición migratoria. Este tipo de acciones puede fomentar el miedo, la hostilidad y la división social». Por ello, «manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad de la Mesquita de la Pau, sus representantes, fieles y vecinos. Pedimos a los Mossos d'Esquadra y a las autoridades competentes que investiguen los hechos, identifiquen a los responsables y valoren su posible motivación islamófoba, xenófoba o discriminatoria».

En este sentido, el máximo representante de la Comisión Islámica de España pide que «estos hechos no deben tratarse como simples daños materiales. Deben investigarse el contenido de las pintadas, la elección deliberada de una mezquita y la intención de intimidar o humillar a una comunidad religiosa». Su comunicado termina diciendo que «ante el aumento de los discursos de odio, es necesaria una respuesta firme y colectiva en defensa del respeto, la diversidad religiosa y la convivencia. Atacar una mezquita no es atacar solo un edificio: es atacar la libertad religiosa, la dignidad de sus fieles y la convivencia de toda la sociedad».

Por su parte, la alcaldesa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha «condenado enérgicamente el ataque en un municipio como Vilanova del Camí que siempre ha sido acogedor». En este sentido, lamenta que la ultraderecha y la derecha tengan «un discurso que conduce a este tipo de acciones», y quiere creer que «se trata de un hecho absolutamente puntual». También ha querido ponerse a disposición de la comunidad islámica de la localidad.

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Mohamed el Ghadouni, presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, dice que «es fácil romper la armonía y, como musulmán, estos hechos son muy preocupantes». Desde hace tiempo denuncian «la normalización de discursos de odio por parte de partidos como Aliança Catalana o Vox en sede parlamentaria, lo que conduce a estas situaciones». Piden la ayuda de todo el mundo para detener estos hechos, y se muestran preocupados por la comarca de l'Anoia, donde «en poco tiempo nos han quemado una mezquita (la de Piera), y ahora nos han hecho estas pintadas».