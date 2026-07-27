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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo calcinan 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros
Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano
Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones.
El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas calcinadas, y la situación sigue siendo "compleja", aunque la evolución en el control de las llamas es "muy positiva", con algunos focos "consolidados".
También preocupa el fuego de la Vall d'Uixò (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
En Ávila y Castellón
En Ávila, las carreteras afectadas son la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar, y la N-403 a la altura de Las Cruceras. Por último, en la provincia de Castellón continúan cerradas la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.
En Toledo
En la provincia de Toledo permanecen cerradas al tráfico la CM-5001 en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375 en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451 en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100 en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368 en Castillo de Bayuela; la TO-1385 en Almendral de la Cañada, y la TO-1560 en Almorox.
Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón. Asimismo, la DGT ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje. En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.
Perú expresa su solidaridad y apoyo a víctimas de incendios de España y Francia
El Gobierno de Perú expresó este domingo su solidaridad y apoyo a los gobiernos de España y Francia ante los "devastadores" incendios que han arrasado con decenas de miles de hectáreas y han obligado a evacuar o desalojar a cerca de 330.000 personas entre ambos países. "El Gobierno del Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo del Reino de España ante los devastadores incendios forestales que afectan diversas regiones del país, con lamentables pérdidas de vidas humanas, personas heridas, evacuaciones y cuantiosos daños materiales y ambientales", indicó el Ejecutivo a través de un comunicado difundido por la Cancillería. Además, transmitió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, reafirmando su amistad y solidaridad con España, "con la confianza de que superará esta emergencia". Los fuegos de los últimos días han arrasado 77.000 hectáreas y desde el comienzo del año, España ha registrado 32 grandes incendios forestales que han calcinado unas 153.000 hectáreas.
Buses
Además, este lunes se restablecerá el servicio de autobuses interurbanos entre Villamanta y Madrid para que las personas afectadas que lo necesiten puedan desplazarse a sus trabajos. "Esta noche tenemos buenas previsiones para seguir trabajando, enfriando, conteniendo, apagando y prevemos que en el día de mañana, aunque suben las temperaturas, también se van a dar buenas condiciones para tratar de vencer a este incendio", ha afirmado el delegado del Gobierno. Francisco Martín ha insistido en pedir a la población prudencia, responsabilidad y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia. "Seguimos trabajando, la previsión para esta noche es buena y mañana vamos a seguir avanzando, pero las condiciones son complejas, el fuego es intenso", ha concluido. Informa Efe.
fp
Hoy se reabrirá el campin de El Escorial evacuado y volverán ancianos a una residencia
Hoy lunes se va a reabrir el campin del El Escorial que fue evacuado con 4.500 personas por la gravedad de los incendios y los ancianos de la residencia de San Martín de Valdeiglesias trasladados a un colegio podrán volver al centro asistencial, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Al término de la última reunión del CECOPI, también se ha anunciado que este lunes se va a permitir durante una franja horaria todavía sin determinar que los ganaderos de las zonas afectadas puedan acceder a sus instalaciones para alimentar a los animales en condiciones de seguridad. Serán los alcaldes de los municipios afectados los que comunicarán los horarios que se acuerden, según el delegado del Gobierno. Estas medidas han sido adoptadas este domingo por la noche por la dirección operativa de la emergencia, que no ha concretado los horarios en que se producirán todos los retornos, que se anunciarán a lo largo del día.
El fuego de Ávila tiene un perímetro de 160 km y evoluciona de forma favorable, con más actividad en Mijares
El incendio originado en Burgohondo, que se ha extendido por la provincia de Ávila, tiene un perímetro de 160 kilómetros, evoluciona de forma "relativamente favorable" y enfrenta situaciones más activas en Mijares y Casillas.
Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga, celebrada a las 20.00 horas, se ha hecho un balance de la situación del incendio y de los trabajos realizados este domingo, 26 de julio, quinta jornada.
Morant llama a un pacto de Estado contra la emergencia climática para parar los incendios
La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado que los graves incendios forestales que arrasan estos días extensas zonas de varias provincias del país evidencian el cambio climático, por lo que considera necesario y urgente en España un pacto de Estado contra la emergencia climática para parar este tipo de incendios.
Según ha aseverado Morant tras asistir esta tarde en la reunión del Cecopi celebrada con motivo del incendio forestal declarado en Vall d'Uixó (Castellón), aún sin control y que deja ya 6.500 hectáreas quemadas y 16.000 desalojados, España lleva ya mucho tiempo en el que cada año supera el año anterior en incendios, y este asunto "nos lo tenemos que tomar en serio".
Marlaska califica el megaincendio de Ávila y Madrid como "el más importante y agresivo de la historia de España"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este domingo que el megaincendio de Ávila y Madrid, "el más importante y agresivo de la historia de España", evoluciona "en positivo" comparado con el sábado.
Marlaska ha presidido en Navalcarnero (Madrid) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa. Según ha dicho, la buena evolución de los fuegos en esta jornada es gracias al "gran trabajo" de los servidores públicos y de los medios empleados.
"Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer, pero todo muy despacio", ha insistido. "Si avanzamos muy despacio y en positivo es por ese esfuerzo, porque la meteorología no está ayudando nada", ha subrayado.
UME: "La noche es nuestra gran ventana de oportunidad"
"La noche es nuestra gran ventana de oportunidad porque trabajamos por tierra con todas nuestras capacidades para aprovechar esa ventana con el objetivo de que a primera de la mañana continuemos, pero con el apoyo de medios aéreos. Y así vamos a continuar hasta que sepamos que el incendio está estabilizado y liquidado". ha comentado el segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Fernando Martín Pascual.
El general ha comentado que "muchas veces nos supera esa capacidad del incendio porque es difícil predecir cómo se va a comportar en ciertos momentos", pero ha incidido en que deben ser "lo suficientemente conscientes para saber la incertidumbre a la que nos encontramos".
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