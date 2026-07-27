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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo calcinan 77.000 hectáreas y un perímetro de 280 kilómetros

Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano

Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Las extremas condiciones que se han vivido en Casavieja (Ávila) a causa del incendio

Las extremas condiciones que se han vivido en Casavieja (Ávila) a causa del incendio

Javier Vendrell Camacho

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Víctor Vargas Llamas

Daniela Cabeza

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Barcelona
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España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas calcinadas, y la situación sigue siendo "compleja", aunque la evolución en el control de las llamas es "muy positiva", con algunos focos "consolidados".

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixò (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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