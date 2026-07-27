¿Cuánta superficie ocuparían los incendios de Madrid y Ávila en Catalunya? El área equivale a siete veces la ciudad de Barcelona

El incendio forestal de Ávila comenzó el pasado 22 de julio en Navaluenga, originado por el uso de maquinaria pesada no autorizada y prohibida en una zona forestal. Poco después se sumaron las llamas de San Martín de Valdeiglesias, en la sierra de Madrid y, finalmente, las que han golpeado Toledo. En total, y hasta este lunes a mediodía, se habían calcinado unas 66.200 hectáreas, o, lo que es lo mismo, 662 kilómetros cuadrados. Los bomberos intentan apagar las llamas de estos fuegos como si se tratase de uno solo, ya que afecta a un espacio muy próximo entre ellos.

Mapa que muestra la superficie quemada en los incendios de Ávila y Madrid superpuesta sobre Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Extrapolado a Catalunya, y para hacer una comparativa, la superficie quemada en estos incendios sería unas siete veces la ciudad de Barcelona, que ocupa 101,35 km². Sobre un mapa sería la misma superficie que separa Mollet del Vallès (Vallès Oriental) de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès). Dentro de estas hectáreas de terreno quemado estarían afectadas otras localidades importantes de buena parte del Barcelonès, el Baix LLobregat, els Vallès Oriental y del Alt Penedès.

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En concreto son unos 60 kilómetros en línea recta, entre Mollet del Vallès y Sant Jaume dels Domenys, aunque tanto la distancia por carretera como la superficie en hectáreas es mucho más amplia. Los incendios que asolan la Meseta central española es una situación de desastre climático sin precedentes que sigue creciendo, ya que estos incendios no están controlados.