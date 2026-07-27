Bilal, el niño ciego de 4 años realojado por los incendios de Madrid que emociona a la Policía Nacional: "Se ha quedado con nuestro corazón"

Gran parte de España se encuentra devastada por los incendios forestales y pocas comunidades se libran del fuego, que los bomberos intentan contener con más o menos éxito, según las zonas.

El que asola la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha reducido su avance durante la noche del 26 de julio, algo que ha permitido a los equipos de extinción actuar sobre los distintos focos.

Según indica la Delegación del Gobierno de Madrid, el fuego ya ha afectado a más de 27.000 hectáreas y, en estos momentos, se identifican tres frentes, siendo el más activo el situado al norte del Pantano de San Juan.

Desalojo de vecinos

Sobre el terreno trabajan unos 300 bomberos, a los que se suman los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la vista puesta sobre tanto la zona del pantano como la de la localidad de Villa de Prado, donde se vigilan posibles rebrotes y se están desalojando a los vecinos.

Entre todo este caos, la Policía Nacional ha compartido en sus redes sociales una de las imágenes más emotivas del incendio en la Sierra Oeste madrileña.

El protagonista es Bilal, un niño ciego de tan solo cuatro años que, junto a su familia, ha tenido que ser realojado en el municipio de Alcobendas tras verse afectado por el fuego.

"Sacar una sonrisa"

Los agentes acudieron con la intención de regalarle un momento especial y conseguir arrancarle una sonrisa. Sin embargo, fue el pequeño quien terminó emocionándoles: "😊Pensábamos que le íbamos a sacar una sonrisa y ha ocurrido algo más que eso: nos la ha arrancado él a nosotros y se ha quedado con nuestro 💙", han reconocido en su cuenta de X.

En el vídeo se muestra al pequeño, vestido con un chaleco de la policía, siendo escoltado hacia un coche patrulla: "Vamos a patrullar", exclama uno de los comisarios.

Una vez dentro, le acercan la radio para que pueda saludar al resto del cuerpo de la Policía Nacional de Alcobendas y le enseñan el funcionamiento de algunos de los mandos del coche.

"¿Quieres saludar a los policías?"

"¿Quieres saludar a los policías de Alcobendas?", le pregunta una agente que está con él. El pequeño, creyendo que va a tener que bajarse del vehículo, contesta: "Es que estoy en el coche...".

La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño hacia Bilal y su familia, además de agradecimientos a los agentes por este gesto en un momento especialmente difícil para la comunidad: "Gracias por cuidarle tan bien. Merece una acogida especial y seguro que le habéis alegrado mucho el día. Gracias por compartir vuestra experiencia", ha comentado una usuaria.

Evacuados y confinados

La evaluación del incendio en Sierra Oeste ha llevado al Gobierno a declarar la zona emergencia nacional el jueves y a decretar este domingo la evacuación de la urbanización El Encinar de Alberche, situada en Villa del Prado, la cual ya estaba confinada.

Debido al avance de las llamas, las autoridades se han visto obligadas a decretar el estado de emergencia y a enviar un mensaje Es-Alert a los ciudadanos.

Esta nueva evacuación se suma a las ya decretadas en los últimos días, que afectan a unos 30.000 vecinos de una docena de municipios.

Más de 20.000 vecinos de cuatro localidades

Además, hay más de 21.000 vecinos de cuatro localidades (San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa) confinados en sus casas.

En total, los desalojados y los confinados por los incendios en Madrid, Ávila y Toledo rondan los 95.000, según las cifras aportadas por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este domingo.