La "impotencia" de los trabajadores del santuario de Cadalso de los Vidrios tras dejar atrás a 200 animales por los incendios: "Necesitan cuidados permanentes"

La situación mejora, pero "muy despacio". Aunque por suerte, y quizás es lo único a lo que agarrarse dadas las circunstancias, los terribles incendios de Madrid y Ávila no se han cobrado ninguna vida humana, hay otras que están en gran peligro, y a las que el paso de los días sin soluciones pone cada vez en una situación más crítica. Ya sean salvajes, ganado o mascotas, hay cientos y cientos de historias de animales atrapados y a merced del fuego a la espera de auxilio que no termina de llegar.

Una de ellas, quizás una de las más representativas, es la de los más de 200 que residen en el Santuario Vegan, en Cadalso de los Vidrios. Creado en 2015 por Laura Luengo y Eduardo Terrer, fue el primer refugio para animales de granja en España. Burros, caballos, vacas, toros, ovejas, cabras, cerdos... Todos los que residen allí, son "animales que fueron explotados por la industria y que malheridos y enfermos empezaron una nueva vida aquí", explica Luengo, la responsable de la Fundación.

"Están en una zona de mucho peligro porque, por una parte, está viniendo el incendio de Ávila y, por otra parte, están al frente de San Martín de Valdeiglesias", explica, congratulándose de que el fuego, "de momento", les ha esquivado. "Nos dijeron que estuvo la UME en el santuario por la noche del sábado, que estuvo la unidad de incendios también. Que estuvieron en la urbanización, que está a dos kilómetros de allí... Y no llegó el fuego, lo contuvieron, pero es una zona de mucho riesgo que ahora mismo no se puede pasar".

Rodeados por el fuego

Y ahí, en la incapacidad para llegar, reside el gran problema ahora mismo. "Muchos son animales rescatados del maltrato, que vienen en malas condiciones y que necesitan cuidados todo el día. Y ahora mismo están solos allí", abdunda Luengo, que añade que en la mañana de este domingo, tras un gran movimiento de "gente pidiéndolo en redes", les dejaron acercarse con la compañía de la Guardia Civil.

"Pudimos poner comida a los animales, darles sus tratamientos, dejarlos con agua... Están todos bien. No ha pasado nada, a pesar del humo de ayer", explica. "Muchos estaban como contentos, nos recibieron en la puerta diciendo: '¿Qué pasa aquí? Que no hay nadie, que no hay nadie, que normalmente siempre estáis y ahora no estáis'", cuenta. "Pero seguimos con la angustia de si el fuego va a llegar o no. Y claro, tenemos un contacto de la Guardia Civil para acceder en un momento determinado, pero no podemos estar allí mucho tiempo".

Puertas abiertas

Por ello, al subir el domingo optaron por dejar a los animales más vulnerables y a los más mayores, en la nave de las instalaciones, "protegidos del humo, y con comida y agua". Y los demás, les dejaron las puertas abiertas del terreno del santuario, de unas 20 hectáreas, para que "en caso de que llegara el fuego, ellos pudieran elegir si huir". Una decisión dura, drástica y que se lleva "mal, con impotencia", porque "no podemos hacer otra cosa". Sin más opciones, solo queda esperar a que la situación mejore.

Laura, junto a la vaca Loli y el toro Álamo, en el Santuario Vegan de Madrid. / DAVID RAW

"Al final rescatamos animales del maltrato, animales que han tenido unas vidas muy duras. Y el hecho de haber tenido que dejarlos allí y no saber cómo están y que pueda pasar algo... Es muy duro. Y que son animales con la salud delicada, es que necesitan atención constante, por lo que estamos con el corazón en un puño", asegura.

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"Vamos controlando con las cámaras que todo está bien, que no pasa nada... Y estamos un poco más tranquilos en el sentido de que hemos podido ir y tenemos la palabra de la Guardia Civil de que vamos a ir todas las mañanas a poder atenderlos, pero es que eso no es suficiente", abunda. "Hasta que no nos digan que estamos fuera de peligro y que podemos volver al santuario, no estaremos tranquilos. Al final, es nuestra vida, estamos dedicados 24 horas, 7 días a la semana a cuidar a esos animales", concluye Luengo, que reclama un "protocolo" de actuación para estos casos.

Fuente: El Periódico de España