Los huertos de Santa Eugènia de Girona sufren una grave falta de agua que genera disputas entre los horticultores

Los usuarios de los huertos de Santa Eugènia, especialmente en la zona de la Matriu 78, denuncian una falta de agua en el sistema de riego, que afecta a las plantaciones y crea disputas entre horticultores. Los perjudicados reclaman a la Agència Catalana de l'Aigua que aumente con urgencia el caudal del riego. También denuncian que el Ajuntament de Girona haya activado unas obras de mejora de la infraestructura en pleno verano, provocando cortes permanentes de agua en un momento de fuerte sequía.

El sistema de canalización de los huertos tiene tres entradas de agua desde la acequia Monar: Monges, Agudes y Marfà. Desde estos tres puntos, un sistema de canales distribuye el agua por todas las parcelas. El concejal de Acción Climática, Sergi Cot, explica que el empobrecimiento del caudal del Ter ha afectado directamente a sus derivaciones, como la acequia Monar y, en consecuencia, a los huertos. Recuerda que, desde el año 2020, el riego ha ido siendo objeto de obras de restauración y mejora: «Es una acequia milenaria que requiere mucho mantenimiento. La remodelación integral exige invertir muchos millones de euros». Asegura que es un proyecto a largo plazo que se está negociando con la Generalitat.

Ante la crisis, el presidente de la Associació d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, Matthias Hespe, declara que algunos horticultores abandonan la actividad porque «se les mueren las plantaciones». Asegura que los más afectados son los de la Matriu 78, ya que son los que están más lejos de las entradas de agua a los huertos: «Cada día vienen preocupados por si encontrarán agua para regar o no». Describe una situación límite que genera estrés y discordia.

Actualmente, en los huertos hay 290 usuarios con titularidad municipal, mientras que todo el resto son parcelas privadas. En la matriz más afectada hay 57 huertos, pero el problema del agua es generalizado y aumenta a medida que se alejan de la acequia Monar. El gobierno municipal confirma un proyecto sobre la mesa para desvincular los huertos de la acequia Monar, instalando una tubería externa que vaya directamente a los huertos. La actuación permitiría garantizar el riego en los huertos y el concejal confía en tenerlo atado para finales del mandato.

Sabotajes entre horticultores

Según Hespe, la problemática empeora, ya que los huertos próximos a las entradas de agua riegan en exceso, y se han encontrado casos en los que bloquean el caudal para favorecer su huerto. «Cada vez hay más conflictos y amenazas entre horticultores, y los sabotajes son cada vez más habituales», lamenta el presidente, y añade que en los huertos se vive «una auténtica guerra del agua».

Relata situaciones en las que se han encontrado sacos o piedras obstruyendo algunos riegos y pasos de agua, o surtidores cerrados. Pone de manifiesto que «ninguna de estas intervenciones en el flujo del agua de riego está permitida», pero que son el pan de cada día. Insiste en que la solución ante la sequía es utilizar métodos para ahorrar agua, como no labrar o cubrir el suelo con materia orgánica para que no se caliente tanto.

Reclaman un «guardaigües»

Para los huertos que pertenecen a Salt, el Ayuntamiento ha implementado la figura del «guardaigües», un técnico encargado de vigilar las actividades de riego, garantizar las buenas prácticas e informar de las incidencias. Hespe lo compara con un agente cívico para los huertos, y desde la asociación reclaman al consistorio una figura igual para Girona. Desde el Ayuntamiento aseguran que estudiarán la propuesta, pero expresan dudas sobre la eficacia real de la medida.

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Cot insiste en que el Ayuntamiento solo puede asumir las responsabilidades concretas referentes a las reformas y mejoras en los canales. Asegura que se ha batallado con las empresas pertinentes para no causar afectaciones importantes durante el periodo de calor y sequía, pero que a menudo «las obras llegan cuando llegan». Concluye que desde el Ayuntamiento, «aunque no siempre es fácil», continúan «velando para que todo el mundo tenga agua».