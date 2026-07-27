Dos hombres mueren ahogados en playas de Cubelles y Lloret de Mar

Un hombre de 82 años, de nacionalidad española, ha muerto ahogado la mañana de este lunes mientras se bañaba en la playa de Ponent de Cunit (Baix Penedès). Es la segunda víctima mortal en playas catalanas de los últimos días. El pasado viernes 24 de julio, un hombre de 71 años, también español, se ahogó en la playa de Fenals de Lloret de Mar (la Selva). Ya son 15 las personas que han muerto ahogadas en la costa catalana desde el inicio de la temporada de baño, el pasado día 15 de junio.

En el caso de la playa de Cunit, el 112 ha recibido el aviso hacia las 10.50 horas, alertando de que varias personas habían sacado del agua a un bañista inconsciente. En esos momentos, todavía no había empezado el servicio de socorrismo. Hasta el lugar se han desplazado cuatro ambulancias del Sistema d'Emèrgencies Mèdiques (SEM) que no han podido hacer nada por reanimarlo. También se han desplazado hasta la playa de Ponent una patrulla de los Mossos d'Esquadra, que se han ocupado de las diligencias.

Por lo que respecta a la víctima de Lloret de Mar, el aviso al 112 llegó a las 12.58 horas. Hasta allí se desplazaron otras cuatro ambulancias del SEM y un equipo de psicólogos que, pese a realizar maniobras de reanimación, no puedieron salvaro al hombre. En el momento de la incidencia, había servicio de vigilancia y bandera verde en la playa. La policía local y los Mossos se ocuparon de las diligencias.

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Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas, ríos y pozas este verano. En concreto, aconsejan tener especial cuidado de los niños; evitar pasar demasiado tiempo al sol; no bañarse si no se encuentra bien; respetar las indicaciones del servicio de socorrismo y no salir de las zonas habilitadas de baño.