El Govern presenta actividades para acercar el eclipse del 12 de agosto a las residencias de ancianos

Cuando solo quedan unas dos semanas para el eclipse solar total visible desde Catalunya el próximo 12 de agosto, el Govern sigue acercando este fenómeno extraordinario a varios colectivos con talleres y actividades formativas y divulgativas. Ahora lo está haciendo en centros residenciales para que las personas mayores también conozcan de primera mano qué pasará el 12 de agosto. Este lunes, los residentes del centro Mas Piteu, en Barcelona, han podido asistir a una explicación por parte de Gemma Domènech, astrónoma de apoyo y operaciones del Observatori del Montsec, y algunos han podido mirar el sol a través de un telescopio. Maria Àngela, una de las residentes, ha señalado a la ACN que le ha parecido "muy interesante".

Personalmente, ha explicado, tiene curiosidad, ya que recuerda cómo hace unos años vio un eclipse parcial desde casa. Aunque muchos residentes no podrán ver el eclipse porque desde sus centros no se verá, la curiosidad es compartida por muchos de ellos y centros como el de Mas Piteu prevén poder hacer seguimiento el día 12 con retransmisiones proyectadas en pantalla. De momento, sin embargo, los residentes han tenido la ocasión de conocer con más detalle el fenómeno astronómico único.

"Un hormigueo"

"Con las abuelas de esta residencia hemos tenido suerte de la proyección, de la explicación", ha indicado Maria Àngela, que también ha comprobado la oscuridad absoluta de las gafas que hay que llevar para ver el eclipse y ha podido observar el sol de este lunes a través de un telescopio. Ahora, ha admitido, tiene "un hormigueo" para el día 12.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, y el de Drets Socials, Raúl Moreno, también han asistido este lunes a la charla del centro Mas Piteu para ver en primera persona la acogida de los residentes.

"Somos plenamente conocedores de que pueden aportar y están aportando muchísimo", ha indicado a los medios de comunicación la consellera Montserrat sobre las personas mayores. El objetivo de este tipo de actividades, ha dicho, es acercar el eclipse, pero también las condiciones y la información sobre seguridad para observar el sol, como por ejemplo cómo debe observarse.

Por su parte, el conseller Moreno ha apuntado que también es importante que en las residencias pasen cosas. "Hay dinámicas, hay cursos, hay actividades, y una de estas muy interesante es la que estamos haciendo hoy aquí", ha asegurado. Según el conseller, las personas mayores tienen "mucha curiosidad" por saber cómo se produce el eclipse.

Residencias, cárceles y 'esplais'

El plan del Govern es hacer extensivas las explicaciones y condiciones de seguridad para ver el eclipse adaptadas a las personas mayores a todas las residencias de Catalunya donde se pueda hacer llegar.

Montserrat ha añadido que el material divulgativo, como folletos, se está distribuyendo también en centros de día y ha explicado que no solo va destinado a los residentes, sino que también se ha preparado para educadores sociales, terapeutas ocupacionales, entr otros.

La consellera ha recordado también que, igual que ahora se está haciendo con las personas mayores, el eclipse también se ha acercado a otros colectivos como los esplais d'estiu o las prisiones en el marco del programa 'Catalunya Mira el Cel'. "Hemos querido aprovechar todo este año para acercar la investigación que se hace en Catalunya, de la mano también de divulgadoras y divulgadores científicos", ha concluido, destacando que el próximo día 12 de agosto será "una gran fiesta astronómica" y un "reto histórico".