La Fundación Pere Tarrés da el pistolezo de salida a las colonias para menores vulnerables

La Fundación Pere Tarrés ha inaugurado este lunes su programación de verano para el mes de agosto con unas primeras colonias en la casa de La Conreria, en el Maresme. Un total de 70 niños y niñas de entre 6 y 16 años en situación de vulnerabilidad social disfrutarán durante una semana de actividades de ocio educativo, convivencia y contacto con la naturaleza. La entidad quiere fomentar esta experiencia pensada para ofrecerles oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.

La iniciativa forma parte de la campaña ‘Transforma el seu estiu’, que este año prevé que 7.500 menores participen en actividades becadas. De ellos, 1.900 concentrarán su participación durante el mes de agosto, una época especialmente complicada para muchas familias con dificultades económicas y problemas de conciliación, cuando gran parte de los recursos sociales habituales dejan de funcionar.

La cuenta atrás para las colonias

Los nervios han sido los grandes protagonistas incluso mucho antes de que arrancara el autobús. Muchos de los niños confiesan que llevan días preparando la mochila y tachando en el calendario las horas que faltaban para el inicio de las colonias.

"He estado muy nerviosa preparando la mochila y los últimos días se me han hecho muy largos esperando que llegase el momento de irnos", explica Zoya Nawaz, de 13 años. Salma Bibi, de 10 años, es la segunda vez que participa en estas colonias pero reconoce que “Esta noche no he podido dormir de los nervios y estoy deseando llegar ya a la casa”.

Juegos de noche, piscina y nuevos amigos

A sus 6 años, Aitor tiene claro que “donde mejor me lo paso es en la piscina saltando y buceando”. En cambio, para su hermana Alison “el mejor momento de las colonias son las excursiones que hacemos por la montaña, además también nos organizan juegos en la naturaleza y es muy divertido.

La Fundación Pere Tarrés: Zoya Nawaz 13 años y Aalma Mohammed Bibi, de 10 años / Cristina Sebastián

Kenneth Lainez, de 10 años de edad, también espera con ganas el momento de meterse en la piscina. “Con esta calor es lo que más me apetece y donde más rato espero estar”, asegura entre risas.

Entre todas las actividades que les esperan, Zoya asegura que lo que espera con más ilusión son los juegos de noche porque "es el momento donde mejor me lo paso y donde más me río". Su amiga Salma coincide y reconoce que “después de los juegos con las linternas por el campo lo mejor es cuando nos quedamos hablando un rato en las literas antes de dormir”.

Los más veteranos, Dayana Villon, de 16 años, y Josep Virme, de 15, coinciden en que, año tras año, lo mejor de las colonias sigue siendo "hacer amigos y vivir experiencias diferentes" que después recuerdan durante todo el curso.

Y es que estas actividades son fundamentales para el desarrollo y el aprendizaje de los más pequeños. "Las colonias son tan importantes como la escuela. En ellas también se aprende, pero de una forma diferente: a través del juego, la convivencia y las experiencias compartidas" explica María Valencia, monitora de la Fundació Pere Tarrés

Las becas, un apoyo para las familias

Para muchas familias, estas colonias son posibles gracias al programa de becas de la Fundación. Es el caso de Alison y Aitor, su madre Rosalía trabaja durante todo el verano y explica que estos recursos le facilitan la conciliación mientras sus hijos disfrutan de unos días fuera de casa, conviven con otros niños y rompen con la rutina estival.

Colonias de la Fundación Pere Tarrés: Alison 9 años y Aitor de 3 junto a su madre Rosalía / Cristina Sebastián

“Es un alivio que puedan hacer estas excursiones porque es una semana que están totalmente desconectados del móvil y, además, no tengo que buscar a alguien que se quede con ellos mientras yo trabajo”, admite Rosalía

Una situación similar vive Kenneth Lainez, su hermana Liexy Varela ha sido quien lo ha acompañado hasta el autocar porque su madre estaba trabajando y le era imposible cambiar el horario para ir con su hijo. Liexy comenta que sin esta beca sería imposible para su familia financiar este tipo de actividades y su hermano pasaría la mayor parte del verano encerrado en casa.

Desde la organización pretenden que con estas ayudas las familias tengan un fácil acceso a diferentes actividades de ocio. "Intentamos llegar allí donde detectamos nuevas necesidades y donde sabemos que hay más familias en situación de vulnerabilidad", señala Alana Hurtado, responsable de acción social de la Fundación.

Actividades en agosto

Durante el mes de agosto la Fundación Pere Tarrés organiza 22 turnos de colonias, 15 casales sociales en Barcelona y actividades repartidas por el resto de Catalunya. La programación se adapta cada año a las necesidades detectadas junto a los servicios sociales, con un refuerzo especial este verano en barrios como Torre Baró y Ciutat Meridiana.

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Colonias de la Fundación Pere Tarrés: Dayana Villon de 16 años y Josep Virme de 15 años junto a su madre y su hermano / C. Sebastián

“La demanda en el mes de agosto es la misma que en el resto de verano pero es cierto que la oferta en muchos sitios es muy limitada en comparación al mes de julio. Por eso intentamos poner el foco en este mes que es cuando más familias lo pueden necesitar”, comenta Alana Hurtado.