España entrará en una nueva ola de calor a partir del miércoles, la cuarta desde que empezó el verano, y elevará aún más su riesgo de incendios

Confirmado. España vivirá a partir de este miércoles y hasta como mínimo el domingo una nueva ola de calor extremo, la cuarta desde que empezó el verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este lunes un aviso especial ante la llegada de este nuevo episodio de altas temperaturas que, según apuntan los modelos, elevará los termómetros españoles a lo largo de toda esta semana y dejará máximas por encima de los 40 grados en decenas de municipios españoles. El fenómeno, advierten los expertos, elevará aún más el riesgo de incendios en España y dejará índices de peligro entre "elevados" y "extremos" en los próximos días. Las autoridades piden extremar las precauciones ante este episodio de altas temperaturas debido al peligro que supone este fenómeno para la salud de colectivos vulnerables como para fenómenos como, por ejemplo, la aparición de nuevos fuegos forestales.

Entre el lunes y el martes se espera la consolidación de la situación anticiclónica sobre la Península, así como el fortalecimiento de la componente sur. En este sentido, se esperan ascensos térmicos notables o extraordinarios, centrados sobre el tercio norte, siendo más bien moderados en la mitad sur. A partir del miércoles se esperan importantes ascensos en el tercio este, dando así comienzo a la cuarta ola de calor del verano. Durante esta jornada se espera alcanzar los 39-41 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37-39 grados en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40-42 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, se dará un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superando los 37 grados en valles de esta última isla.

"El nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur localmente racheado y la baja humedad generalizada", advierten desde la Agencia Estatal de Meterología en un comunicado emitido este lunes sobre este fenómeno en el que, además, se advierte del "nivel de peligro importante o incluso extraordinario" que supondrá esta situación de calor "especialmente para personas que realicen actividades al aire libre durante las horas centrales del día así como para colectivos vulnerables".

El jueves, las temperaturas darán un cierto respiro en la cornisa cantábrica y tercio norte, manteniéndose elevadas en el resto del territorio español. Durante esta jornata también se esperan máximas de 39-41 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. El viernes se caracterizará por una "recuperación térmica" en el entorno de la Cordillera Cantábrica, así como ascensos ligeros o moderados en todo el centro-sur peninsular. En este sentido, esperamos alcanzar los 40-42 grados en el interior de la mitad sur peninsular, así como los 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias, tendremos ascensos moderados en las islas orientales, pudiendo alcanzar los 37-38 grados en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura.

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De cara al fin de semana, se esperan ligeros cambios térmicos, con mucha incertidumbre, que "no harán disminuir significativamente la situación de aviso". Así, durante todo el fin de semana y hasta como mínimo el domingo, los termómetros superaran los 40-42 grados en el interior de la mitad sur peninsular, los 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste, y los 37 grados en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura. Los modelos apuntan a que la ola de calor se prolongará hasta como mínimo el domingo aunque podría alargarse incluso de cara a la semana que viene.