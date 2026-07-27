Denuncian a dos parejas por encender una hoguera y utilizar una «cachimba» en la riera de Merlès durante la alerta máxima por incendio

Encender un fuego en un bosque en situación de máxima alerta por riesgo de incendio puede tener consecuencias devastadoras. A pesar de ello, este sábado por la noche, los guardas rurales que prestan el servicio de vigilancia en la riera de Merlès se encontraron con una escena insólita en uno de los espacios de la riera, en el término municipal de Santa Maria de Merlès.

Durante el patrullaje nocturno, que se lleva a cabo periódicamente para evitar que los visitantes pernocten allí o se desarrollen otras actividades restringidas, los agentes localizaron a dos parejas en una zona de la riera conocida como el «Caribe». El grupo había encendido una hoguera y también había una «cachimba». Además, habían montado mesas y sillas para hacer un pícnic, una práctica prohibida en este espacio natural protegido, al que solo se permite acceder con la comida que se pueda transportar en una mochila, ya que no se puede instalar mobiliario.

Los guardas también comprobaron que los ocupantes habían estacionado el vehículo dentro de la zona protegida, fuera de los espacios habilitados. Además, actualmente, estos espacios de aparcamiento habilitados también están restringidos debido al elevado riesgo de incendio forestal.

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Según han informado los guardas rurales, las dos parejas fueron denunciadas por incumplir varias de las restricciones y recuerdan que encender fuego en una situación de alto riesgo, como la actual, con el nivel Alfa 3 activado en la zona, puede conllevar sanciones que superan los 3.000 euros.