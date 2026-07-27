Sucesos
Denuncian una agresión transfóbica de madrugada en l'Escala
Fem Sororitat afirma que dos jóvenes persiguieron e insultaron a dos personas y que una de ellas fue agredida; el Ayuntamiento condena los hechos, aunque no constaría ninguna denuncia formal
Eva Batlle
El colectivo feminista Fem Sororitat de l’Escala ha denunciado públicamente una agresión transfóbica ocurrida la madrugada del pasado viernes en el municipio. Según la entidad, dos personas volvían a casa después de pasar por los espacios de ocio cuando un grupo las increpó, persiguió e insultó.
Fem Sororitat asegura que el incidente acabó con una agresión física contra una de las personas y que fue necesario alertar a los Mossos d’Esquadra para que intervinieran. El colectivo considera que los hechos pueden constituir un delito de odio.
A pesar de la denuncia pública de la entidad, fuentes municipales aseguran que no constaría ninguna denuncia formal presentada por los hechos. Tampoco ha trascendido que haya personas identificadas o detenidas en relación con el caso.
Los Mossos confirman que todavía no se ha presentado la denuncia, pero la afectada comunicó que seguramente lo haría en Barcelona, algo que no se ha materializado por el momento.
El Ayuntamiento de l’Escala ha expresado este lunes su «más firme condena» ante la agresión y ha trasladado su apoyo a la persona afectada y a su familia. El consistorio afirma que se puso en contacto con ellos desde el primer momento para ofrecerles ayuda y ponerse a su disposición.
Los servicios municipales implicados se han reunido precisamente este lunes por la mañana para valorar la situación y coordinar las actuaciones necesarias con los organismos competentes. La técnica municipal de Igualdad también ha contactado con la familia para ofrecerle acompañamiento y recursos especializados.
Fem Sororitat reclama al gobierno municipal que active los protocolos pertinentes y adopte medidas de prevención y actuación contra las agresiones motivadas por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la LGTBI-fobia y ha anunciado que continuará desplegando las actuaciones previstas en el Plan de Igualdad municipal. «En l’Escala no hay lugar para la transfobia ni para ninguna otra forma de discriminación», concluye el comunicado.
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Fuente: Diari de Girona
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