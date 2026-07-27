Atrapados por las velutinas en Galicia: "Nos han estropeado el verano"

El verano no está siendo igual para todos los vigueses. En Coruxo, en el Camiño a Londra, las viviendas están completamente asoladas por las avispas velutinas. Desde hace casi un mes un nido se instaló en la terraza de una casa y pese a las constantes reclamaciones hechas por sus dueños al teléfono 012, la línea de atención a la ciudadanía de la Xunta, allí sigue y ha convertido en un auténtico infierno el día a día de las familias que viven cerca de esa vivienda. En la que está al lado reside Javier Montenegro que, ante la inacción de la administración, ha instalado decenas de trampas en su terraza para cazar a las avispas, unas elaboradas con levadura y otras con cerveza. Desde que las puso, hace unas quince días, ha matado ya a unas mil. «Nunca había visto anda igual. No podemos ni comer en la terraza, ni bañarnos en la piscina, los niños no pueden jugar...», explica.

Y es que ahora en verano han llegado a pasar las vacaciones a su casa uno de sus hijos junto a su mujer y sus dos nietos. «Nos han estropeado el verano. Porque por mucho que queden atrapadas en las trampas, alguna acaba suelta y entra en el agua de la piscina, revolotea por nuestras cabezas...», explica Patricia Santamaría, la madre de los niños. La situación se agrava por el hecho de tener árboles frutales en la finca, como perales, que atraen de forma irremediable a las velutinas.

¿Y qué sucede con la vivienda donde está ubicada el nido? Pues los dueños están completamente desesperados. Además, en los próximos días llegará a pasar una temporada un niño pequeño de la familia que tiene una enfermedad y que es alérgico a las avispas, por lo que una posible picadura podría obligarle a una visita a urgencias. La situación ha llegado hasta tal punto que, en pleno verano, no pueden ni siquiera abrir las ventanas ni en los días aunque haya mucho calor porque sino las avispas entran en tromba. La picadura de este insecto es muy dolorosa y provoca una gran hinchazón porque su veneno es más fuerte que el de las comunes

Al no tener respuesta de la Xunta a las reclamaciones, los vecinos afectados se pondrán en contacto de forma inminente con los bomberos de Vigo, que están habituados a retirar nidos de velutina.

Según los datos registrados por la Xunta, en 2025 se retiraron 1.088 avisperos en Vigo, una cifra acorde a la provincia de Pontevedra, la más «invadida», con 9.100 neutralizaciones. Después A Coruña, donde se quitaron 8.800. En Lugo y Ourense fueron 4.200 y 2.400, respectivamente.

Presión sobre colmenas y frutales

La Agrupación Apícola de Galicia alertaba a principios de este mes de una campaña especialmente preocupante por la presión de la avispa velutina sobre las colmenas y los frutales. Según trasladan desde el sector, en muchos colmenares se están observando «entre 13 y 20 avispas asiáticas por colmena», una presencia que bloquea la actividad normal de las abejas e impide que salgan a recolectar néctar, polen o agua.

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La situación, advierten, debilita gravemente a las colonias. Las abejas necesitan agua no solo para alimentarse, sino también para regular la temperatura interior de la colmena en episodios de calor. Si no pueden salir y el apicultor no aporta alimento o agua, las colmenas pueden acabar muriendo de hambre o de sed. De esta forma, los apicultores, al igual que los vecinos, intentan defenderse como pueden: con trampas artesanales, arpas eléctricas u otros sistemas para reducir la presión de la velutina.