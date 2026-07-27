Alba Ferran (Ustec): "Es grave que se culpe a los docentes del error de PISA y que lo hayan ocultado tanto tiempo"

-¿Le ha sorprendido la polémica sobre las pruebas PISA y que la explicación oficial haya deslizado la sospecha de que los centros podrían ser responsables, al apuntar que quizá se confundieron al aplicar los criterios de exención del alumnado?

-Debería sorprender, pero no es la primera vez que la Administración elude responsabilidades. Es grave que se culpe a los centros y a los docentes. Hace ya meses que esto se sabe y el Departament parece haberlo ocultado expresamente hasta ahora, a finales de julio. También es especialmente grave que se destinen millones a la OCDE y se dé más importancia a estos resultados que a los profesionales que trabajamos en los centros y conocemos la realidad de las aulas, las carencias y los ámbitos en los que es necesario invertir.

-Usted no solo vivió las negociaciones de este curso con Educació desde dentro, sino que fue la encargada de relatarlas, en una retransmisión a la que había enganchadas casi 8.000 personas. ¿Qué balance hace de aquel intenso mayo?

-Nos ha servido para aprender aplicar nuevas formas de sindicalismo. Antes era algo así como: "Toca hacer una huelga por la lengua; quien quiera que la haga". Aquí decidimos preguntar primero cuáles eran las demandas y construirlas colectivamente. Sobre la retransmisión sí cabe cierta autocrítica.

-¿Cuál?

-Pensaba que, al retransmitir la mesa, el mensaje quedaba claro, y no era así. Alguien te decía que el preacuerdo no bastaba porque no incluía la cláusula del IPC y yo pensaba: "¡Pero si ya he explicado que nos han dicho que esto no se negocia en esta mesa!". Una cosa es retransmitirlo todo y otra que el mensaje llegue.

"Es grave que la Administración eluda responsabilidades sobre el desbarajuste de PISA, culpe a los centros y dé más valor a la OCDE que a los profesionales que conocen la realidad de las aulas"

-¿Haber sido tan transparentes se les volvió en contra?

-No, es positivo. Antes no retransmitíamos en directo, pero siempre publicábamos resúmenes. Como docente, me gusta saber exactamente de qué se habla, qué se dice y qué no, y creo que hay que mantenerlo.

-Si se reanuda la negociación, ¿su intención es seguir con la misma lógica de retransmitirla, llegar a un preacuerdo y someterlo a votación?

-En teoría, sí. Otra crítica es cuándo pasamos a la consulta. Queríamos terminar el curso consolidando avances, no cerrar etapas, sino asegurar cosas y seguir a por más. No se entendió del todo. Había gente que interpretaba que, si se firmaba, dejaríamos de movilizarnos. Además, la consulta se hizo con otros sindicatos y tuvimos que aceptar un formato común.

Alba Ferran, miembro del secretariado nacional del sindicato Ustec. / Belén González / EPC

-Al seguir la retransmisión daba la sensación que la cuestión salarial ocupaba la centralidad de la negociación, algo que no sentó bien en muchos sectores.

-Eso no es verdad. En marzo, el salario se dejó para el último día y se le dedicó muy poco tiempo; esa fue una de nuestras quejas. En mayo hubo más horas para hablar de salarios, pero también muchas hablando sobre educación inclusiva.

-Sea como fuera, quedó el mensaje de que se había hablado básicamente de dinero. De hecho, se cerró logrando una mejora salarial importante. ¿Cómo vivieron que, después de pelear tanto un aumento pedido por el colectivo en una consulta previa, una parte de sus compañeros se les echara encima?

-Dijimos que la consulta era vinculante y, cuando salió el 'no', mantuvimos las huelgas, la organización y redefinimos los objetivos. Representamos al colectivo, no a nosotros mismos. Hemos consolidado algunos avances y podemos seguir luchando por el resto. El 'no' no rechazaba las mejoras, sino que decía que no eran suficientes.

"El Govern nos dijo, y yo lo retransmití, que si no firmábamos el preacuerdo la oferta desaparecía; queríamos que la gente decidiera si era suficiente, y la única forma era disponer de un preacuerdo"

-En cualquier caso, Ustec hizo campaña por el sí y perdió.

-Firmamos el preacuerdo porque, si no, no había nada que consultar ni ningún avance sobre la mesa. El Govern nos dijo, y yo lo retransmití, que, si no firmábamos el preacuerdo, la oferta desaparecía. Queríamos que la gente decidiera si era suficiente, y la única forma era disponer de un preacuerdo. La campaña por el 'sí' fue, en parte, una reacción, porque al salir de la negociación la campaña por el 'no' ya estaba en marcha. Nos ha servido de aprendizaje. En la conferencia interna dijimos que, si volvemos a una situación parecida, antes de decidir si hacemos campaña por el 'sí' o por el 'no', o si firmamos un preacuerdo, debemos abrir mecanismos internos de consulta. Somos un sindicato grande, amplio y mayoritario. Si tenemos un debate asambleario sobre si una propuesta es suficiente, si hay que llevarla a consulta o pedir el sí, saldremos reforzados.

-¿La idea no es retroceder en esa democratización de las decisiones, sino ampliarla?

-Sí. Forma parte de los valores del sindicato.

"Las colonias y las salidas son fundamentales, pero son necesarias garantías para el alumnado y condiciones dignas para todo el personal"

-No parece que esa respuesta tranquilice demasiado a las familias. Se antoja bastante ingobernable.

-Yo estaba tranquila. Sabía que decidiría el colectivo y que nosotros haríamos lo que decidiera. La consellera dice que reunirá a todos los agentes; ojalá escuche a las familias y compruebe que dicen lo mismo: faltan recursos en la pública y hay que solucionarlo.

-Las familias comparten la lucha por la escuela pública, pero también están cansadas. La huelga del 8 de septiembre no ha sentado bien, después de tres meses de parón y sin una hoja de ruta clara.

-Para eso han servido estos tres meses. La huelga muestra que el conflicto sigue abierto; empezar con normalidad haría parecer que el pacto ya nos satisface. Pero la gente votó que las mejoras eran interesantes, aunque insuficientes. Hemos reorganizado prioridades y consultado a una afiliación amplia y representativa. Empezaremos septiembre con la huelga y dedicaremos septiembre y octubre a visitar centros y hacer asambleas en toda Catalunya. Si es necesario, construiremos nuevas huelgas a partir de octubre. Además de fiscalizar que se aplique lo conseguido, pedimos un nuevo acuerdo de país que resuelva de verdad las carencias del sistema. El 'no' exige un cambio de planteamiento, imposible sin el 6% del PIB. Hay que acelerar la reducción de ratios y limitar la matrícula viva.

Alba Ferran, 'cronista' de Ustec, este mes de julio en Barcelona. / Belén González / EPC

-¿Su idea es replantear el sistema de arriba abajo?

-Se podría hacer un cambio completo si existe una apuesta real y se trabaja con todos los agentes, incluidas las familias. Mientras tanto, hay que aumentar los recursos, bajar las ratios y concretar las dotaciones de educación inclusiva.

-¿Tienen previsto algún encuentro con la Conselleria para poner estas demandas sobre la mesa?

-No, y es irresponsable por parte del Govern. Si quieres evitar la huelga del 8 de septiembre, convócanos a negociar. Han tenido tres meses y no lo han hecho. Estamos disponibles, como siempre. Dicen que han agotado la negociación con los sindicatos; pero si la comunidad educativa, el Consell Escolar de Catalunya y el resto de agentes les piden revertir las carencias, ¿lo harán o se reunirán para seguir igual?

-Decía que la huelga pretende mostrar que el curso no empezará con normalidad. ¿Qué tendría que pasar para recuperarla?

-Entiendo que no se pueden hacer todos los cambios de un día para otro, pero sí fijar objetivos y un calendario. Si dices que no puedes bajar las ratios el próximo curso, pero sí el siguiente, que puedes aumentar las dotaciones de inclusiva o blindar el catalán, ya ofreces una perspectiva. La lengua no estaba entre las prioridades iniciales, pero ahora la gente la plantea porque hay cada vez más ataques.

"Defendemos una reforma horaria con jornada intensiva tanto en primaria como en secundaria, con actividades extraescolares gratuitas universales por las tardes"

-La relación entre profesorado y familias no pasa por su mejor momento, y empezar el curso sin salidas ni colonias no parece el mejor camino para la reconciliación.

-Creemos que las colonias y las salidas son fundamentales, pero hacen falta garantías. Que pueda ir todo el alumnado, que las personas acompañantes estén bien remuneradas y que las condiciones sean adecuadas. Defendemos desde hace años una reforma horaria con jornada intensiva de mañanas tanto en primaria como en secundaria con actividades extraescolares gratuitas universales por la tarde. Todo el alumnado debería recibir una educación de calidad, ir de colonias y excursión y acceder a extraescolares. La pelota está en el tejado del Departament.

"La consellera dice que reunirá a todos los agentes; ojalá escuche a las familias y compruebe que dicen lo mismo que nosotros, que faltan recursos en la pública y hay que solucionarlo"

-¿Qué haría falta para recuperar las salidas y las colonias?

-Garantías para que el alumnado disponga de todo lo necesario y para que todo el personal esté remunerado dignamente, no solo los docentes, sino también los monitores y el resto de profesionales. Cuando se garanticen unas condiciones suficientes, la gente aceptará volver a hacer colonias y salidas.

-¿Qué considerarían condiciones suficientes?

-Quizá habría que consultarlo al colectivo.