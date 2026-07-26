Con epicentro en La Malahá
Un terremoto de magnitud 3,6 sorprende a Granada
El seísmo, localizado a 10 kilómetros de profundidad, se ha producido a las 13:39 horas en el área metropolitana de Granada
Claudio Guarino
Un terremoto de magnitud 3,6 mbLg ha sacudido este domingo 26 de julio la provincia de Granada, con epicentro en el municipio de La Malahá, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El seísmo se ha registrado a las 13:39 horas (hora local), con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad. El epicentro se localiza en las coordenadas 37.0951 de latitud y -3.6859 de longitud, en el entorno de La Malahá, en el área metropolitana de Granada.
Las primeras estimaciones situaban el terremoto al este de La Malahá, con una magnitud de 3,6 y a diez kilómetros de profundidad. Posteriormente, los datos fueron revisados y elevaron la magnitud hasta 3,7, situando el epicentro en las proximidades de Ogíjares.
El seísmo se ha sentido en Granada capital y en varios municipios cercanos. Numerosos usuarios han compartido sus impresiones en las redes sociales, donde han explicado que notaron una breve sacudida, vibraciones en las viviendas y el movimiento de algunos objetos.
Por el momento, no consta que el terremoto haya provocado daños personales ni materiales. El IGN mantiene activo su cuestionario macrosísmico para recopilar información de las personas que hayan sentido el movimiento y determinar con mayor precisión su intensidad en las distintas localidades afectadas.
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Fuente: El Correo de Andalucía
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