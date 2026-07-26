Restablecida la circulación en las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies, suspendida desde el miércoles

Las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies vuelven a funcionar este domingo tras llevar inoperativas desde el pasado miércoles, cuando las obras de soterramiento del ferrocarril en Montcada i Reixac provocaron un socavón que engulló una grúa en el barrio barcelonés de Vallbona.

En un comunicado, el operador ferroviario Renfe ha informado de que ayer sábado se llevaron a cabo las llamadas marchas blancas, es decir, sin pasajeros a bordo, "para verificar el correcto estado de la infraestructura y garantizar la seguridad de la circulación antes de la recuperación total del servicio".

Renfe puntualiza que "en el paso por el punto de la afectación se ha establecido una limitación temporal de velocidad".

El administrador de infraestructuras Adif informó también ayer, sábado, de que daba por terminadas las tareas de reposición del terreno afectado.

Aseguró, además, que desde el pasado miércoles "no se ha producido ningún tipo de movimiento o alteración del terreno, ni en la plataforma de la vía ni en las estructuras de los edificios próximos a la zona afectada".

Recuperación parcial de la R3

El sábado también se suspendió la circulación de la R3, en este caso debido a un nuevo robo de cobre.

La incidencia ya se ha resuelto y esto permite que entre las estaciones de L'Hospitalet y Fabra i Puig la circulación se haya retomado "con demoras que pueden superar los 30 minutos de media", según informa la cuenta de Rodalies en la red social X.

Noticias relacionadas

Entre las estaciones de Fabra i Puig y Puigcerdà, por contra, se mantiene un "servicio complementario por carretera".