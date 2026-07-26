Meteorología
Protección Civil mantiene activada la alerta por lluvias intensas en el Maresme y el sur de Girona
Catalunya eleva los avisos por lluvia y activa su plan frente a inundaciones ante los chubascos torrenciales previstos para este fin de semana
Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya ante la previsión de más lluvias intensas durante la jornada este domingo en varias comarcas del nordeste de Barcelona y el sur de Girona. Según las previsiones del Meteocat, las precipitaciones podrían superar el umbral de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Las lluvias pueden ir acompañadas de tormenta y, de forma puntual, de granizo de pequeño tamaño.
Las comarcas con una probabilidad más elevada de verse afectadas son el Maresme, el Vallès Oriental y la Selva. El episodio también podría alcanzar, aunque con menor intensidad o probabilidad, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany, la Garrotxa y Osona. Ante esta situación, Protección Civil pide a la ciudadanía que extreme las precauciones, siga con atención la evolución de las previsiones meteorológicas y evite actividades que puedan suponer un riesgo mientras dure el episodio de inestabilidad.
Precauciones
Las autoridades insisten especialmente en la necesidad de consultar tanto la situación meteorológica como el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento. La recomendación cobra especial importancia durante la operación de regreso del fin de semana, cuando se prevé un aumento significativo del tráfico en dirección al área metropolitana de Barcelona. En caso de lluvia intensa, se aconseja reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar frenazos o maniobras bruscas. Si las condiciones dificultan la conducción, es preferible detenerse en un lugar seguro hasta que disminuya la intensidad de las precipitaciones.
Protección Civil también recuerda que es fundamental mantenerse alejado de ríos, rieras, torrentes y barrancos, incluso en aquellos lugares donde no esté lloviendo. Las crecidas pueden producirse de manera repentina debido al agua acumulada en zonas situadas aguas arriba. En ningún caso deben atravesarse zonas inundadas, cursos de agua o pasos próximos a rieras, ni a pie ni en vehículo, aunque aparentemente el nivel del agua sea bajo. La fuerza de la corriente puede arrastrar personas y automóviles con gran rapidez.
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