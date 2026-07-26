Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosIncendio en CubellesAndicCamp NouZapateroPedro SánchezViviendaMadridTamara Gorro
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026 / 5

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de julio de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un reputado despacho de penalistas de Barcelona
  2. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  3. La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
  4. Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales
  5. Primera muerte de un trabajador en un accidente laboral en el Camp Nou
  6. Catalunya acelera hacia el supereclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7
  7. Los geólogos remarcan la complejidad de los terrenos del Putxet y Montcada en los que se han producido socavones
  8. África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'La pasamos de curso, porque realmente necesitaba más

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 26 de julio de 2026

El gran incendio de Madrid y Ávila sigue fuera de control y con el viento como enemigo: más de 88.000 afectados y 45.000 hectáreas arrasadas

El gran incendio de Madrid y Ávila sigue fuera de control y con el viento como enemigo: más de 88.000 afectados y 45.000 hectáreas arrasadas

Incendio forestal en Castellón: el fuego 'desaloja' a los 18.000 vecinos de 15 localidades de la provincia de Castellón

Incendio forestal en Castellón: el fuego 'desaloja' a los 18.000 vecinos de 15 localidades de la provincia de Castellón

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 25 de julio, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 25 de julio, en directo

Investigan como "intencionado" el incendio forestal de Cubelles que ha confinado a 2.500 vecinos

Investigan como "intencionado" el incendio forestal de Cubelles que ha confinado a 2.500 vecinos

Directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a la provincia de Toledo

Directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a la provincia de Toledo

El incendio de la Vall d'Uixó obliga a evacuar a los 6.000 vecinos de la Vilavella, Artana y Eslida

El incendio de la Vall d'Uixó obliga a evacuar a los 6.000 vecinos de la Vilavella, Artana y Eslida

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró

Ocho heridos, entre ellos un menor en estado crítico, en un accidente de tráfico en Mataró