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Ránking del medidor oficial GfK DAM

EL PERIÓDICO se consolida en el top 6 de los medios más leídos en España y es el único que crece en el último año

El diario editado por Prensa Ibérica es la única cabecera del top 10 que ha crecido en los últimos 12 meses, con un aumento de su audiencia digital del 2,2%

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EL PERIÓDICO continúa al alza en audiencia digital. El diario editado por Prensa Ibérica es el único medio de la lista de los medios con mayor audiencia que ha ganado lectores en el último año (un 2,2%) entre las principales cabeceras de información general, lo que le lleva a afianzarse en el top 6 de los medios más leídos en España por sexto mes consecutivo y a ampliar su liderazgo en Catalunya, según los datos del mes de junio del ránking de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet designado por la industria.

El mes pasado accedieron a la web o la aplicación de EL PERIÓDICO en el conjunto de España 13.880.482 usuarios únicos. Esta cifra lo sitúa en la sexta posición del ránking, por delante de otros sitios web de información como ‘Okdiario’, ‘20 Minutos’ y ‘La Vanguardia', a la que supera en más de un millón de lectores mensuales.

Ránking de audiencia digital en España de junio de 2026

Si nos fijamos en Catalunya, el diario de Prensa Ibérica encadena ya siete meses seguidos como líder de audiencia y amplía su ventaja en el primer puesto. Sus 3.183.490 usuarios únicos le permiten rebasar en más de 400.000 a la agrupación de medios ‘El Español’, segundo clasificado, y en más de 500.000 al diario ‘La Vanguardia’, que cierra el podio por delante de los diarios 'El Mundo' y 'El País'.

Gráfico de barras que muestra el ránking de audiencia digital en Catalunya de junio de 2026.

EL PERIÓDICO es también, en los datos mensuales de junio, líder destacado en audiencia media diaria, lo que evidencia la fidelidad de los lectores catalanes a su periodismo riguroso y cercano. Con un promedio de 452.844 usuarios cada día, aventaja ampliamente a ‘La Vanguardia’ (370.140) y a ‘El Español’ (335.017), sus inmediatos perseguidores, mientras se acerca a doblas a El Mundo, que se sitúa en quinta posición.

Gráfico que muestra la audiencia media diaria en Catalunya en junio de 2026.

Apuestas propias sobre el caso Zapatero y los mayores al volante

Entre lo más leído por la comunidad de EL PERIÓDICO durante el mes de junio destacan apuestas propias como la sorprendente radiografía de los séniors al volante y el dato de la siniestrabilidad de los mayores de 74 años, la exclusiva sobre cómo Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla o la entrevista con el filósofo José Antonio Marina sobre los jóvenes, las adicciones y cómo toda una generación ha crecido "acostumbrada a tener rápido lo que desean".

Al crecimiento de la audiencia digital del diario también han contribuido las coberturas de temas de actualidad del mes de junio, como el terrible doble terremoto de Venezuela y sus efectos, la visita del Papa y el gran espectáculo en la Sagrada Família, las tensiones internas del PSOE, el nuevo Tributo Metropolitano, el Primavera Sound, las PAU en Catalunya o las elecciones en el Real Madrid.

Prensa Ibérica, líder en Catalunya y otras cinco comunidades

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto del país con 26 periódicos impresos y digitales, más de un centenar de Crónicas locales y diversas revistas. Según los datos de GfK DAM de junio, el grupo es el segundo en España en audiencia digital.

Noticias relacionadas y más

Además de en Catalunya, Prensa Ibérica es el grupo editorial líder en la Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Galicia, Canarias y Baleares, mientras que compite por el liderazgo en Andalucía, Madrid, Aragón y Murcia. Sus revistas ‘Woman’ y ‘Viajar’ también son líderes en sus segmentos. EL PERIÓDICO, ‘Sport’, ‘La Nueva España’, ‘Faro de Vigo’, ‘Levante-EMV’, ‘Información’ y ‘La Provincia’ son las marcas principales del grupo.

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