Operativo en marcha para salvar el Castañar de El Tiemblo, una "joya ecológica" amenazada por los incendios

El incendio que ha golpeado el entorno de El Tiemblo ha arrasado buena parte del monte que rodea al municipio. Se trata de un paisaje que, con el paso del tiempo se irá recuperando. Sin embargo, durante las últimas horas, todas las miradas se concentran en un lugar especialmente valioso: el Castañar. Situado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, este bosque constituye uno de los enclaves naturales más singulares del sureste de la provincia de Ávila.

Se trata de un ecosistema antiguo y frágil. Su conservación, en pleno operativo de extinción en marhca, se ha convertido en una de las prioridades (después de preservar vidas y municipios, claro) ante el avance de las llamas. El fuego ha rodeado durante horas distintas zonas próximas al bosque y el humo ha mantenido viva la amenaza.

Por esta razón, desde el Ayuntamiento se ha insistido en la necesidad de destinar medios suficientes para protegerlo y evitar que el incendio alcance el corazón del Castañar, un bosque maduro. La preocupación es todavía mayor después de que una parte muy importante de la superficie forestal del municipio haya quedado dañada.

El Abuelo, un castaño de más de 500 años de historia situado en el castañar. / Agencias

Dentro del bosque se encuentra uno de sus símbolos más conocidos, 'El Abuelo', un castaño monumental con más de cinco siglos de vida. Su enorme tronco se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la zona y representa la continuidad de un paisaje que ha sobrevivido durante generaciones y que ahora se enfrenta a la ola de incendios que asola el territorio.

Refugio natural

El Castañar es un buen ejemplo de bosque autóctono que actúa como refugio para especies como jabalíes, ardillas, pequeños roedores, aves y otras especies. Las castañas que caen al suelo, poco adecuadas para el consumo humano, forman parte de la alimentación de la fauna y del ganado. Las hojas, las raíces y la materia orgánica ayudan además a conservar la humedad y la fertilidad del terreno.

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Además, el espacio también tiene atractivo turístico. Cada otoño, el bosque atrae a miles de visitantes por el color de las hojas, los senderos cubiertos por un manto vegetal y la presencia de árboles centenarios convierten este enclave en uno de los principales atractivos naturales de la zona. Pero el alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, ha reclamado de forma insistente una atención especial a lo que ha definido como "la joya de la corona". Conservar el Castañar, explican desde el consistorio, supone mantener en pie uno de los últimos grandes referentes naturales del municipio y un ecosistema clave, con menos capacidad de recuperación que otras partes del monte.