El fuerte oleaje obliga a izar banderas rojas en varias playas catalanas y a prohibir el baño

El episodio de inestabilidad que afecta este fin de semana a Cataluya está dejando un panorama marcado por las lluvias intensas y el fuerte oleaje en buena parte de las comarcas del litoral. Mientras buena parte del noreste del territorio permanece bajo avisos por chubascos localmente torrenciales, con avisos de nivel naranja activados en la Selva, Maresme y Vallès, el mar estado del mar han obligado a extremar las medidas de seguridad en numerosas playas catalanas. Según advierten desde Protecció Civil, varias zonas de baño han tenido que cerrar al público y otras permanecen abiertas únicamente con restricciones debido al riesgo para los bañistas. La situación más complicada se registra en la Costa Daurada, donde el fuerte oleaje, las rachas de viento y el mal estado de la mar han obligado a izar la bandera roja en distintas playas, prohibiendo completamente el baño.

Entre los municipios afectados por el fuerte oleaje se encuentra Calafell, donde se ha informado de la colocación de la bandera roja en todo el litoral del municipio ante el empeoramiento de las condiciones marítimas. Además de las playas cerradas al baño, este domingo un total de 133 playas del litoral catalán presentan bandera amarilla, una señal que permite el baño, aunque con extrema precaución y siguiendo en todo momento las indicaciones del servicio de socorrismo. De estas, 17 playas se encuentran en la Costa Brava, 25 en el Maresme, 34 en el Barcelonès, 9 en la comarca del Garraf y 48 en la Costa Daurada, donde el estado de la mar continúa siendo especialmente adverso.

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El temporal marítimo coincide con un episodio de lluvias que ha llevado a activar avisos por chubascos de intensidad fuerte o torrencial en varios puntos de Catalunya. La previsión meteorológica contempla acumulaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en periodos cortos de tiempo, una situación que puede provocar incidencias puntuales, crecidas repentinas en barrancos y dificultades para la circulación. Ante este escenario, las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos innecesarios y extremar la precaución tanto en la costa como en las zonas afectadas por este episodio de intensas precipitaciones.