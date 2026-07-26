Los Mossos investigan como intencionada la quema de dos autobuses de línea en Corbera de Llobregat

Los Mossos d'Esquadra investigan la quema de dos autocares de la empresa Autocorb en un aparcamiento exterior de Corbera de Llobregat la madrugada del pasado domingo. El incendio comenzó sobre las cinco y media de la madrugada, según fuentes policiales, en la carretera de l'Amunt de este municipio y los Mossos recibieron el aviso sobre las siete por parte de la policía local de esta localidad.

Los bomberos actuaron para apagar las llamas que consumieron totalmente los dos vehículos. Además, el fuego también afectó a vegetación que había al lado de la carretera así como a algún tendido eléctrico de la zona. Cinco dotaciones de bomberos apagaron del incendio. Sobre los restos calcinados de los autocares se inició una recogida de muestras por parte de los investigadores, que se están analizando.

La policía catalana se ha hecho cargo de la investigación para determinar el origen del incendio. Por el momento tienen varias hipótesis abiertas sobre las causas, aunque Fuentes policiales apuntan a que podría ser intencionado, ya que hay imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de la zona en las que se ve a un vehículo llegar cerca de los autocares, bajarse dos personas y luego salir a toda velocidad. Poco después se iniciaba la quema de los autocares.

El suceso provocó una fuerte conmoción en la localidad, ya que la zona en la que ardieron los vehículos hay varias casas y los vecinos salieron alertados por las llamas y las tareas de extinción.

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Los autocares estaban aparcados cerca de los talleres que la empresa Autocorb, que se dedica al transporte de viajeros desde varias localidades del Baix Llobregat a Barcelona, tiene en Corbera de Llobregat.