Los Mossos investigan un incendio en un aparcamiento de Corbera que quemó dos autocares

Dos autocares de la empresa Autocorb con los que cubren líneas regulares entre la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) y la capital catalana han ardido la pasada madrugada en el municipio barcelonés de Corbera de Llobregat, un incendio que investigan los Mossos para conocer si fue provocado.

El incendio ha comenzado sobre las cinco y media de la madrugada en la carretera de Amunt de Corbera, en una zona de aparcamiento exterior.

El fuego, según han informado los Bombers de la Generalitat, ha afectado a la masa forestal del entorno y a algún cable eléctrico de la zona, pero ha sido sofocado por los efectivos de las cinco dotaciones que se han desplazado a la zona.

Sin embargo, no han podido evitar que dos autocares de la compañía Autocorb hayan ardido completamente.

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Fuentes de los Mossos han explicado a EFE fue la policía local de Corbera la que avisó a los servicios de emergencias de este incendio, sobre el que se ha abierto una investigación para determinar su origen.