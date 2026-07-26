El masajista de la Bisbal ingresa en la cárcel por agredir sexualmente a una adolescente de 15 años

Francesc Cabello Paneque, un masajista de La Bisbal d’Empordà de 56 años, ha sido condenado por agredir sexualmente a una menor de 15 años en el despacho de su domicilio particular. La sentencia de la Audiencia de Girona ya es firme y, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, el condenado ingresará en un centro penitenciario en los próximos días. Cabello Paneque, más conocido como ‘Neke’ en la población, había presentado un recurso que los magistrados han desestimado: una cicatriz y el trabajo de los psicólogos han sido decisivos para probar el relato de la víctima.

‘Neke’, un hombre que llevaba años ejerciendo de masajista en La Bisbal sin ser fisioterapeuta, fue denunciado en junio de 2022 por una de sus clientes: una adolescente de 15 años. Para los padres de la víctima, ‘Neke’ era una persona de confianza: un hombre casado y con hijos que conocían del colegio, un vecino vinculado a entidades sociales y, en concreto, al club de básquet.

El masajista atendía a sus clientes, casi siempre mujeres, en su domicilio particular. Tenía un despacho que estaba en la planta baja, junto al garaje: un cubículo sin ventanas e iluminado por una lámpara de sal. Durante los masajes, ‘Neke’ cerraba con llave, exigía que nadie llamara a la puerta, ponía música de relajación y alargaba las sesiones lo que hiciera falta. Dos de sus clientas afirman que nunca sabían cuánto podían durar los masajes y coinciden en que, tras agredirlas, ‘Neke’ les conminó a callar diciéndoles que “lo que pasa aquí, se queda aquí”.

El revuelo

Hace cuatro años en la Bisbal se supo enseguida que una adolescente había acudido a los Mossos d’Esquadra para acusar a ‘Neke’. La noticia generó un revuelo incómodo para la familia de la menor, que lamentó haber colocado a su hija en el centro de las habladurías. Sobre todo en los pueblos, cuando prevalece el miedo de las víctimas a ser señaladas, ganan los agresores. En este caso ocurrió lo contrario: el gesto de la menor animó a varias vecinas que también habían sido víctimas de ‘Neke’ en el pasado a denunciarlo.

Los Mossos recibieron cuatro denuncias más. Pero ninguna de las cuatro ha evolucionado judicialmente. Tres atañían a delitos ya prescritos y, en consecuencia, han sido archivados. Y la cuarta, que dada la gravedad de los hechos sigue vigente, recayó en un juzgado que, al parecer, tenía otras prioridades.

Encallada en el juzgado

La Bisbal es la capital de la comarca del Baix Empordà y cuenta con un partido judicial propio. El juzgado número 2 instruyó la denuncia de la menor y a finales de 2025 se juzgó a ‘Neke’ por estos hechos. Pero el juzgado número 3, que debía instruir la denuncia presentada por otra mujer, aún sigue en ello.

Fuentes judiciales consultadas por este diario lamentan que la falta de celo de la segunda instrucción está haciendo sentir a la víctima –que tenía 34 años cuando fue engañada por el masajista– que su caso no es importante para la justicia. Si finalmente esta causa arranca, y se termina juzgando una supuesta agresión sexual cometida por ‘Neke’ en 2016, el masajista llegará a su segundo juicio esposado y trasladado por un furgón policial desde la cárcel.

A prisión

La denuncia presentada por la menor ha terminado su recorrido judicial en cuatro años. La Audiencia de Girona condenó a ‘Neke’ en diciembre de 2025 a una pena de 6 años de cárcel por agredir sexualmente a esta menor de 15 años y, recientemente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificado la sentencia. El abogado Carles Monguilod, que defiende a la familia de la adolescente, aclara que el ingreso en prisión de ‘Neke’ debería hacerse efectivo en los próximos días. La defensa del masajista, por su parte, confirma a este diario que la condena es firme pero rechaza dar más detalles.

‘Neke’ había recurrido la sentencia arguyendo que la menor mentía. Pero el TSJC, en una respuesta razonada, ha rechazado su recurso explicando que, aunque es muy complicado juzgar hechos que solo vivieron agresor y víctima, existen varios elementos periféricos que, en este caso, respaldan a la menor.

Los psicólogos, por ejemplo, consideraron compatibles sus síntomas (tristeza, miedo, nerviosismo o pensamientos intrusivos) con la agresión sexual sufrida por parte de Neke y, a la vez, descartaron que esas secuelas pudieran guardar relación con otras causas.

Cicatriz

También ha resultado de interés para los jueces una cicatriz que ‘Neke’ tiene en la ingle. La menor relató que este hombre, durante la agresión, llegó a desnudarse y la obligó –agarrando con fuerza su mano– a tocar sus genitales. El masajista enmascaró esa violencia contándole que necesitaba su ayuda urgente para calmar el dolor que le causaba la cicatriz.

Los jueces creen que la víctima dice la verdad porque en su denuncia fue capaz de ubicar con exactitud el lugar de la cicatriz. Ante esa evidencia, los magistrados añaden que un masajista no tiene ningún motivo que justifique mostrar esa lesión a una paciente y también descartan que la menor pudiera saber de la existencia de esa cicatriz por otra vía.

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Tras lograr demostrar que ‘Neke’ mentía, la familia de la menor respira tranquila. La otra víctima, cuya denuncia languidece en el juzgado 3, sigue esperando su turno.