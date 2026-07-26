Luis de la Fuente arropa en Las Rozas a los vecinos evacuados por los incendios

La mañana en La Marazuela, en Las Rozas, ha tenido este domingo un momento inesperado de emoción entre camas, desayunos, mochilas, animales, niños y vecinos que siguen pendientes de cuándo podrán regresar a sus casas. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha visitado por sorpresa a las cerca de 300 personas desalojadas que permanecen en este punto de acogida habilitado por el Ayuntamiento como consecuencia de los incendios que afectan a la región.

Luis de la Fuente visita por sorpresa a los vecinos desalojados por los incendios en Las Rozas. / Ayuntamiento de Las Rozas

Acompañado por el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, De la Fuente ha querido acercarse a los vecinos desplazados, a los voluntarios y a los trabajadores del dispositivo municipal para trasladarles apoyo en una situación marcada por la incertidumbre, el cansancio y la preocupación. Su visita ha supuesto un gesto de ánimo para muchas familias que encaran ya su tercer día fuera de casa.

El punto de acogida de La Marazuela se ha convertido en estos días en uno de los espacios de referencia para atender a vecinos desalojados de municipios afectados por el avance del fuego. En sus instalaciones han pasado la noche 290 personas procedentes de Hoyo de Pinares, Navalagamella, Zarzalejo, Pelayos de la Presa, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Peralejo, el Camping de El Escorial y Colmenar del Arroyo, trasladadas por los servicios de emergencia o llegadas por sus propios medios.

Un gesto de ánimo en mitad de la incertidumbre

La presencia de Luis de la Fuente ha sido recibida como un pequeño respiro dentro de una situación muy difícil. Muchos de los vecinos acogidos llevan días lejos de sus casas, pendientes de la evolución de los incendios y sin certezas sobre cuándo podrán volver ni qué encontrarán al regreso.

En ese contexto, el gesto del seleccionador ha tenido un fuerte valor simbólico. No ha sido una visita institucional al uso, sino un acercamiento humano a quienes están viviendo una de las jornadas más complicadas de los últimos años en la sierra oeste madrileña y su entorno. También ha supuesto un reconocimiento al trabajo de los equipos de emergencia y de los voluntarios que sostienen, hora a hora, la atención a los evacuados. Además, desde este sábado, la residencia de la Real Federación Española de Fútbol está acogiendo a familias vulnerables que han tenido que abandonar sus hogares por la emergencia.

En La Marazuela, Policía Local, SAMER y Protección Civil continúan trabajando de forma coordinada para atender a las personas desplazadas, realizar triajes y conocer las necesidades de cada una. Las psicólogas de Protección Civil de Las Rozas permanecen a disposición de los afectados, mientras los técnicos de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales gestionan las necesidades especiales de cada persona y familia.

Luis de la Fuente visita por sorpresa a los vecinos desalojados por los incendios en Las Rozas. / Ayuntamiento de Las Rozas

Los servicios médicos municipales, a través del SAMER, han trasladado ya a ocho personas de avanzada edad y movilidad reducida a una residencia. La atención no se limita al alojamiento: el dispositivo intenta cubrir alimentación, descanso, acompañamiento emocional, necesidades sanitarias y apoyo a quienes han llegado con menores o personas dependientes.

La Concejalía de Educación y Cultura ha organizado además actividades de entretenimiento para los niños que tendrán que permanecer en las instalaciones durante las próximas horas, en un intento de ofrecerles algo de normalidad en medio de una situación extraordinaria.

Animales, caballos y comida para los evacuados

La emergencia también ha obligado a atender a los animales que han acompañado a muchas familias en la evacuación. La protectora municipal ha prestado asistencia a más de 52 animales llegados con los desalojados, mientras que la hípica municipal de Las Rozas ha acogido a 20 caballos procedentes de las zonas afectadas.

El equipo de coordinación ha organizado, con la colaboración de grandes superficies y restaurantes locales, la comida y la cena desde el viernes. A esta hora, el dispositivo continúa dando desayunos a más de 250 personas acogidas en las instalaciones.

Luis de la Fuente visita por sorpresa a los vecinos desalojados por los incendios en Las Rozas. / Ayuntamiento de Las Rozas

Desde el Ayuntamiento de Las Rozas han trasladado su solidaridad y apoyo a todos los afectados, así como el agradecimiento a voluntarios, trabajadores de los servicios de Seguridad y Emergencias, Cruz Roja y a todos los profesionales que están participando en la atención a los vecinos desplazados.

Las Rozas mantiene sus recursos a disposición de los servicios de emergencia, de las autoridades al mando del operativo y de la Comunidad de Madrid, que continúa coordinando la respuesta ante unos incendios que han obligado a miles de personas a abandonar sus viviendas.

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En La Marazuela, mientras tanto, la espera continúa. Pero este domingo, entre la preocupación y el cansancio, la visita de Luis de la Fuente ha dejado al menos un momento de cercanía, reconocimiento y ánimo para quienes más lo necesitan.