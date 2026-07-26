Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo empiezan a ceder ante la mejora meteorológica: 77.000 hectáreas arrasadas y 90.000 vecinos afectados

El fuego no da tregua, aunque las condiciones meteorológicas de este domingo están abriendo una ventana a una relativa esperanza. Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de hoy se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. El perímetro, sin embargo, aún no está consolidado y permanecen activas “varias cabezas” sobre las que siguen trabajando los equipos de emergencia.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desde el sábado coordinando las operaciones en los distintos incendios como si fuera solo uno, con un único operativo. Entre las tres zonas, el fuego ha afectado ya a unas 77.000 hectáreas y ha obligado a evacuar o confinar a alrededor de 90.000 personas, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Solo en Ávila, para hacerse una idea de la magnitud de lo ocurrido, han ardido ya unas 50.000 hectáreas, una superficie que convierte este episodio en el mayor incendio registrado hasta ahora en España.

Los mayores incendios del siglo XXI en España.

"Coordinación ejemplar"

“Quedan horas complejas, pero la noche fue muy positiva” en la “lucha” contra el incendio, explicó a primera hora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al puesto de mando de Castilla y León, ubicado en Navaluenga. Además, anunció que el Consejo de Ministros declarará este martes como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios alcanzados por el fuego.

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados del general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos (i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2i), la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto. / Europa Press

También hablaron los Reyes, que visitaron la localidad madrileña de Villamanta, que ha acogido a una buena parte de los vecinos desalojados de sus viviendas y donde coincidieron con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Tanto Felipe como Letizia han destacado la “coordinación ejemplar” entre las administraciones, los servicios de emergencia y los ciudadanos, y han invitado también a reflexionar sobre el futuro para analizar "qué se puede hacer mejor" durante los periodos en los que no hay incendios.

“Unidos se puede afrontar cualquier riesgo”, han recalcado, antes de mandar su apoyo a los afectados. “Lo han pasado muy mal. Algunos llevan cuatro días fuera de sus casas, han perdido muchos bienes y hemos perdido un patrimonio natural incalculable”, ha lamentado Felipe VI, en la misma línea que Ayuso que ha asegurado ya está trabajando para una poner en marcha una recuperación "inédita" ante el gran incendio que afecta a la sierra oeste.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

Evolución favorable

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha agregado que los municipios de Villamanta y Aldea del Fresno tienen mucha experiencia en estas dificultades y el Ejecutivo regional también tuvo que afrontar la dana, que arrasó diez pueblos, Filomena, la pandemia y "en tiempo récord" pudo "reconstruir puentes, carreteras, viviendas, polideportivos y también zonas quemadas".

A unos kilómetros de allí, el jefe del Primer Batallón de Intervención de la UME, el teniente coronel Alfonso Arribas, ha explicado que el operativo está logrando avanzar de manera significativa en el conjunto del perímetro. “Podríamos decir que todos los frentes están contenidos. Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y esperamos que las condiciones nos permitan actuar en todas esas zonas que permanecen fuera de control, aunque no se trata de todo el perímetro”, explicó durante la mediodía del domingo sobre unas labores de extinción en las que participan medios procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos aportados por once comunidades autónomas.

La evolución permite cierto optimismo después de un sábado especialmente complicado por las condiciones meteorológicas. El principal objetivo sigue siendo ahora evitar que el incendio de Burgohondo, en Ávila, confluya con el fuego que avanza desde Madrid. El jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha explicado que ambos frentes solo se han unido en un “tramo discontinuo muy pequeño” en San Martín de Valdeiglesias, situado entre los dos incendios, pero por el momento, no se puede hablar de un único megaincendio.

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“Creemos que hemos detenido el avance de las llamas en el interior de los dos incendios y también en el flanco este, que podía girar hacia Madrid. El perímetro está definido, pero no está consolidado”, ha advertido Marcos, que ha subrayado que la meteorología seguirá siendo determinante. En la misma línea, el director técnico de extinción del incendio de Ávila, Pablo Montejo, explicó que este domingo se ha abierto “una pequeña oportunidad que el resto de días no ha existido” por la mejoría de las condiciones meteorológicas; no obstante, ha pedido esperar hasta las horas centrales del día para comprobar la evolución y ha advertido que el periodo de mayor peligro se prolongará hasta las 21 horas.