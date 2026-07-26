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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego descontrolado en la Vall d'Uixó y del de Madrid, fuera de la capacidad de extinción y con 115.000 afectados
Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano
Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar o confinar a 115.000 personas entre ambos territorios.
El balance más preocupante hasta ahora ha sido el del fuego declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales y la atención se mantiene también en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ha arrasado ya 30.000 hectáreas.
En Catalunya las llamas están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás, y el incendio declarado en Cervelló esta misma semana. El balance global es preocupante: la superficie quemada en España se ha duplicado en dos semanas y ya son casi 114.800 hectáreas forestales arrasadas desde el inicio del año.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
Los incendios causan cortes en 37 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y otras
-CM 5006, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 25, en ambos sentidos entre Marrupe y La Iglesuela del Tietar.
-CM 5053, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 5, en ambos sentidos en La Iglesuela del Tietar.
-CM 5100, en Toledo, entre el kilómetro 14 y el 31, en ambos sentidos, entre San Román de los Montes y El Buen Suceso.
-CM 543, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 9, en ambos sentidos, entre Escalona y Paredes de Escalona.
-TO 1364, entre el kilómetro 0 y el 16, en sentido creciente entre Nombela y Castillo de Bayuela.
-TO 1368, entre el kilómetro 0 y el 6, en ambos sentidos, entre Castillo de Bayuela y San Román de los Montes.
-TO 1375, entre el kilómetro 0 y el 15, en ambos sentidos, entre El Real de San Vicente y Navamorcuende.
-TO 1385, entre el kilómetro 0 y el 3, en sentido creciente, entre Almendral de la Cañada y Sartajada.
-TO 1560, entre el kilómetro 0 y el 6, en ambos sentidos, en Almorox.
-CM 5001, entre el kilómetro 11 y el 34, en ambos sentidos, entre El Cornicabral e Higuera de las Dueñas.
-N 403, del kilómetro 68 al 100, en ambos sentidos, entre Parque Romillo y Las Cruceras.
También hay cortes por el fuego en Teruel en la A-1702, en Ejulve; y en la TE-V-8101 de Castellote a Dos Torres de Mercader.
Además, están afectados tramos en Castellón, en la CV-223 entre Nules y Eslida; en Huelva, la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis; en Guadalajara, la GU-147, de Aldeanueva de Atienza a Condemios de Arriba, y la GU-151, de Aldeanueva de Atienza a Arroyo de las Fraguas. EFE
Los incendios causan cortes en 37 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y otras
En otras provincias afectadas por este incendio de la Sierra Oeste de Madrid, la Dirección General de Tráfico, informa que a las 8.00 horas permanecen cerradas al tráfico en la provincia de Ávila y Toledo las siguientes carreteras:
-AV-502 durante 19 kilómetros entre Navalperal de Pinares y Cebreros, y en ambos sentidos entre los kilómetros 19 y 31 entre Cebreros y La Atalaya
-AV-503 entre el kilómetros 25 y el 39, entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros.
-AV-504 seis kilómetros en el tramo entre Cebreros y Poblado de Burguillo.
-AV-512 durante seis kilómetros en la vía que une Cebreros y El Tiemblo.
-AV-562 catorce kilómetros en sentido creciente Cebreros a El Quexigal.
-AV-901 nueve kilómetros en ambos sentidos de Burgohondo a Villanueva de Ávila.
-AV-902, del 0 al kilómetro 6, de Burgohondo a El Quejigo, y del kilómetro 8 al 21, entre Navaluenga y La Rinconada
-AV-904 en ambos sentidos en dos kilómetros de La Atalaya a Cerro Guisando.
-CL-501 desde el kilómetro 34 al 11 de Casavieja a Santa María del Tiétar (Madrid).
-CM 5002, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 16, entre El Real de San Vicente y Kiem, en sentido ascendente.
Los incendios causan cortes en 37 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y otras
-M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, cortada en ambos sentidos.
-M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, cortada en ambos sentidos.
-M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, cortada en sentido ascendente.
-M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, cortada en sentido descendente.
-M-855, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501, cortada en sentido ascendente.
-M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela, cortada en ambos sentidos.
-M-510, entre Valdemorillo y Chapinería, cortada desde el kilómetro 20 en sentido ascendente y desde Chapinería en sentido descendente.
Los incendios causan cortes en 37 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y otras
Los incendios forestales mantienen este domingo por la mañana cortados al tráfico al menos 37 tramos de carretera en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Guadalajara, Huelva y Teruel, según datos facilitados a las 8:00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Comunidad de Madrid.
Según la Comunidad de Madrid, en la región hay 12 carreteras afectadas, con 8 tramos cortados en ambos sentidos y 4 tramos con corte en un único sentido de circulación. En total, son más de 100 kilómetros de la red regional permanecen afectados.
La Dirección General de Carreteras de la Comunidad mantiene desplegado un dispositivo formado por 34 profesionales y 10 furgones, además de distintos puntos de vigilancia en las carreteras afectadas, según el Gobierno regional.
- M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, cortada en ambos sentidos.
- M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo, cortada en ambos sentidos.
- M-501, entre los kilómetros 40 y 62,4, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, cortada en ambos sentidos.
-M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, cortada en ambos sentidos.
-M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, cortada en ambos sentidos; y entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, cortada en sentido ascendente.
El incendio de Madrid y Ávila sigue activo y sin estabilizar y las autoridades continúan "un poco más pesimistas"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que la evolución de los incendios que afectan al sur de Ávila y Madrid hace que las autoridades sean "un poco más pesimistas" que el día anterior y ha advertido de que la próxima noche será "muy complicada" tras la "unión técnica" de los incendios en San Martín de Valdeiglesias en un frente muy discontinuo, aunque ha trasladado un mensaje de "confianza" a la población y ha defendido que todos los medios disponibles trabajan de forma coordinada para hacer frente a la emergencia.
Restricciones parciales en otras carreteras
La M-533 permanece cortada en sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Peralejo, a partir de la rotonda de la M-600.vEn la M-521, la circulación está interrumpida en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela. La M-855 está cerrada en sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, a partir de la rotonda de la M-501. Por último, la M-510 permanece cortada entre Valdemorillo y Chapinería: desde el kilómetro 20 en sentido ascendente y desde Chapinería en sentido descendente. Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Cortes en la M-501 y la M-512
La M-501 está cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 40 y 62,4, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias. La circulación también permanece interrumpida en la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, desde Pelayos de la Presa hasta San Martín de Valdeiglesias. En la M-512, el tramo comprendido entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, está cortado en ambos sentidos. Además, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, la vía permanece cerrada en sentido ascendente.
La M-531 está cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela. La misma restricción se mantiene en la M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, y en la M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, también en Robledo de Chavela.
Doce carreteras siguen afectadas por los incendios forestales en la Sierra Oeste de Madrid
Los incendios forestales registrados en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid mantienen afectadas este miércoles un total de 12 carreteras de la red viaria regional.
Los cortes afectan principalmente a carreteras situadas en los municipios de Aldea del Fresno, Villa del Prado, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Robledo de Chavela. La M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, en el tramo comprendido entre Aldea del Fresno y Villa del Prado. También está cerrada en ambos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.
El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar
La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que al amanecer de este domingo, el incendio que afecta a la Sierra Oeste en la región continúa activo y sin estabilizar.
La Delegación asegura a través de sus redes sociales que la disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas. No obstante, el incendio continúa activo y sin estabilizar.
Para lo que resta de jornada, la previsión es que las condiciones meteorológicas para atacar las llamas van a estar marcadas por las altas temperaturas, la baja humedad y la incertidumbre sobre la evolución del viento, un factor que seguirá condicionando los trabajos de extinción.
Delegación informa también que continúan desplegados todos los medios disponibles, estatales, autonómicos e internacionales, trabajando de forma coordinada para seguir avanzando en la contención del incendio.
Balance del incendio forestal en Madrid
Durante toda la noche 50 medios terrestres han trabajado para consolidar las labores realizadas a lo largo del día pese algunas incidencias provocadas por el viento. Además, se han efectuado nuevas líneas de control con maquinaria pesada en el entorno de M-501. Para este domingo se esperan rachas algo más flojas desde el mediodía, que marcarán la evolución del fuego.
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