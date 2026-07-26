Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego descontrolado en la Vall d'Uixó y del de Madrid, fuera de la capacidad de extinción y con 115.000 afectados

Los incendios causan cortes en 37 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y otras

-CM 5006, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 25, en ambos sentidos entre Marrupe y La Iglesuela del Tietar.

-CM 5053, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 5, en ambos sentidos en La Iglesuela del Tietar.

-CM 5100, en Toledo, entre el kilómetro 14 y el 31, en ambos sentidos, entre San Román de los Montes y El Buen Suceso.

-CM 543, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 9, en ambos sentidos, entre Escalona y Paredes de Escalona.

-TO 1364, entre el kilómetro 0 y el 16, en sentido creciente entre Nombela y Castillo de Bayuela.

-TO 1368, entre el kilómetro 0 y el 6, en ambos sentidos, entre Castillo de Bayuela y San Román de los Montes.

-TO 1375, entre el kilómetro 0 y el 15, en ambos sentidos, entre El Real de San Vicente y Navamorcuende.

-TO 1385, entre el kilómetro 0 y el 3, en sentido creciente, entre Almendral de la Cañada y Sartajada.

-TO 1560, entre el kilómetro 0 y el 6, en ambos sentidos, en Almorox.

-CM 5001, entre el kilómetro 11 y el 34, en ambos sentidos, entre El Cornicabral e Higuera de las Dueñas.

-N 403, del kilómetro 68 al 100, en ambos sentidos, entre Parque Romillo y Las Cruceras.

También hay cortes por el fuego en Teruel en la A-1702, en Ejulve; y en la TE-V-8101 de Castellote a Dos Torres de Mercader.

Además, están afectados tramos en Castellón, en la CV-223 entre Nules y Eslida; en Huelva, la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis; en Guadalajara, la GU-147, de Aldeanueva de Atienza a Condemios de Arriba, y la GU-151, de Aldeanueva de Atienza a Arroyo de las Fraguas. EFE