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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego descontrolado en la Vall d'Uixó y del de Madrid, fuera de la capacidad de extinción y con 115.000 afectados

Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano

Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Efectivos de la UME rescatan ganado atrapado por las llamas en los incendios

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Víctor Vargas Llamas

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Barcelona
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España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar o confinar a 115.000 personas entre ambos territorios.

Alcance de los incendios de Madrid y Ávila

Alcance de los incendios de Madrid y Ávila / Ricard Gràcia

El balance más preocupante hasta ahora ha sido el del fuego declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales y la atención se mantiene también en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ha arrasado ya 30.000 hectáreas.

Mapa de incendios en España.

En Catalunya las llamas están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás, y el incendio declarado en Cervelló esta misma semana. El balance global es preocupante: la superficie quemada en España se ha duplicado en dos semanas y ya son casi 114.800 hectáreas forestales arrasadas desde el inicio del año.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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