Enfrentamientos entre manifestantes y policías en Mallorca durante una protesta contra la densificación turística

La multitudinaria manifestación contra la saturación turística que se ha celebrado esta tarde en Palma, y que habría congregado a decenas de miles de personas, se ha saldado con enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía, en medio de una situación de gran tensión. Los manifestante protestaban porque los agentes no les permitían el acceso al recinto de Ses Voltes, donde debería haber terminado la marcha, aunque no estaba lleno,. Varias personas se quejaban de haber sido golpeados por los agentes. Mientras los policías aducían motivos de seguridad para cerrar las entradas.

Esta situación ha desembocado en tensos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes. Algunos de los participantes en la protesta se han quejado de que habían sido golpeados por los policías.