Multas de 3.000 euros
Denuncian a dos parejas por encender una hoguera y utilizar una "cachimba" en la riera de Merlès (Barcelona) en alerta máxima por incendios
Los guardas rurales las sorprendieron haciendo un pícnic con mesas y sillas, una práctica prohibida en este espacio natural protegido
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Laura Serrat
Encender un fuego en un bosque en situación de máxima alerta por riesgo de incendio puede tener consecuencias devastadoras. Aun así, este sábado por la tarde noche, los guardas rurales que realizan el servicio de vigilancia en la riera de Merlès se encontraron con una escena insólita en uno de los espacios de este paraje natural, dentro del término municipal de Santa Maria de Merlès.
Durante la patrulla nocturna, que se lleva a cabo periódicamente para evitar que los visitantes pernocten o realicen otras actividades restringidas, los agentes localizaron a dos parejas en una zona de la riera conocida como "el Caribe". El grupo había encendido una hoguera y también tenía una cachimba. Además, habían instalado mesas y sillas para hacer un pícnic, una práctica prohibida en este espacio natural protegido, donde solo está permitido acceder con la comida que pueda transportarse en una mochila, ya que no se puede instalar mobiliario.
Los guardas también comprobaron que los ocupantes habían estacionado el vehículo dentro de la zona protegida, fuera de los espacios habilitados. Además, en la actualidad, incluso esas zonas de aparcamiento autorizadas están restringidas debido al elevado riesgo de incendio forestal.
Según han informado los guardas rurales, las dos parejas fueron denunciadas por incumplir varias de las restricciones vigentes. Recuerdan que encender fuego en una situación de alto riesgo, como la actual, con el nivel Alfa 3 activado en la zona, puede conllevar sanciones superiores a 3.000 euros.
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Fuente: Regió7
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