Cuatro días muerto: un error provoca que un trabajador de Ibiza reciba un alta laboral por fallecimiento
Angello Quintero describe la situación como "caótica" y aún no sabe cómo lidiar con las consecuencias administrativas
"El mal rato que pasaron mis padres, hermanos, amigos, mi novia sobre todo... Fue un caos todo lo que pasó"
Daniel de Lama
"Estoy vivo, estoy respirando, me levanto, tengo que ir al trabajo así que me voy a duchar y cuando salgo me doy cuenta de que en los sistemas ya no figuro como persona viva": no es un relato de Kafka, sino la historia que cuenta Angello Orley Quintero Ramírez, a quien, después de una baja laboral, el pasado jueves 16 de julio le dieron el alta por, supuestamente, haber fallecido.
Tras la baja, provocada por una laringitis, Quintero fue a su doctora para recibir el alta, sin fijarse que en el papel ponía como causa "fallecimiento". A la mañana siguiente, mientras se duchaba, su jefa le llamó para comprobar que estuviera bien al ver que constaba en el sistema como fallecido, y al no responder, llamó a su novia, que trabaja en la misma empresa. A su vez ella llamó a sus amigos y familia a ver si alguien sabía algo.
"Además tuve la mala suerte de que me tocó justamente un día que no podía arreglarlo". Esa no fue la única mala suerte que tuvo: se juntó con que ese mismo día había aparecido la noticia de la muerte de un chico colombiano de 29 años, descripción que coincide con Quintero, lo que aumentó aún más la preocupación de la gente cercana a él.
"Gracias a Dios que ha quedado en anécdota", añade, "pero el mal rato que pasaron mis padres, hermanos, amigos, mi novia sobre todo... Fue un caos todo lo que pasó". Dice además que su padre estaba en el aeropuerto y cuando le dieron la noticia le tuvieron que sentar un momento de lo que le afectó. "Fue un susto. Llamó también a mi novia porque mi móvil sonaba pero no contestaba, todos se preguntaban que yo dónde estaba. Fue un embrollo, justo coincidió todo"
"Lo único que no tenía era un acta de defunción"
"Yo no podía hacer nada porque en la Seguridad Social y en todo lo demás figuraba como fallecido, no podía tramitar. Lo único que no tenía era un acta de defunción", comenta Quintero: "En casa no sabíamos qué hacer. Las cuentas del banco y todo lo demás, lo tengo a mi nombre", aunque la falta de acta de defunción le "salvó un poco", pues al no poder corroborar su fallecimiento de manera oficial, el banco y la Seguridad Social no iniciaron las medidas habituales que toman ante fallecimientos.
Quintero sigue la historia añadiendo que no pudo solucionarlo hasta el lunes 20 porque al ser fin de semana la doctora no estaba disponible y en urgencias le dijeron que no podían hacer nada al respecto.
"Han sido cuatro días en los que yo constaba como fallecido. Estoy en trámite a ver qué pasa con los días que no figuro ni como baja ni como persona viva, aún no sé exactamente cómo lo puedo solucionar", sigue Quintero: "mi empresa me ha dicho que es un problema externo a ellos, y que no podían dejar que una persona fallecida trabaje, por mucho que le demostrara que estoy vivo".
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Fuente: Diario de Ibiza
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