¿Por qué los resultados de PISA 2025 en Catalunya no serán válidos? ¿Quién es el responsable? Las tres claves del fiasco

Cuando parecía que el curso no podía terminar peor para el Departament d'Educació i FP, con el conflicto con los docentes abierto en canal, una huelga convocada para el primer día de clase y con el boicot de más de 1.300 centros a las salidas y las colonias para el próximo curso, la conselleria anunciaba este viernes que los resultados catalanes de las pruebas PISA 2025 que se presentarán tras el verano no serán válidos por una "incidencia técnica". Es decir, se publicarán, no servirán para saber si el nivel académico del alumnado catalán ha mejorado tras los "catastróficos" resultados de la pasada edición. Pero... ¿en qué consiste esa "incidencia"? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué nadie alertó antes de la situación? Aquí van algunas claves para entender el último incendio en la conselleria.

El error se produjo a la hora de decidir qué alumnos debían quedar excluidos de las pruebas por problemas de aprendizaje. Catalunya eximió a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra, cuando la OCDE un máximo de un 5%. De los 2.545 alumnos de 15 años de los 51 centros seleccionados para realizar las pruebas, 591 fueron exentos: 6 por tener una discapacidad física, 493 por alguna necesidad de apoyo por cuestiones "cognitivas, conductuales o emocionales", y 92 por acusar un dominio insuficiente de la lengua. Es decir, no hicieron la prueba el grueso de alumnado con alguna dificultad, mientras la consigna de PISA es que haga el examen el conjunto del alumnado, sean cuales sean sus dificultades, para obtener una fotografía lo más fiel posible de la realidad en las aulas de cada territorio.

Los profesionales de los centros son los que deciden quién hace y quién no hace la pruebas a partir de criterios educativos y de su conocimiento de los niños. Según explicó este viernes Sonia Fernández Cuenca, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional de la conselleria, "Catalunya no disponía en el momento de hacer las pruebas de un marco de exenciones único ni coherente con el de las evaluaciones internacionales; ya que en las pruebas internas catalanas se aplicaban criterios más flexibles de los que admite la OCDE, lo que generó una cultura de la exención que se reprodujo en PISA". Es decir, la decisión fue de los docentes, pero la responsabilidad fue de quien no entregó unas pautas claras sobre quién debía hacer las pruebas y quién no, de quien no confirmó que la muestra estaba bien hecha y de quién no hizo saltar ninguna alarma al ver que Catalunya entregaba menos de 2.000 exámenes, mientras estaban llamados a hacer la prueba más de 2.500 alumnos.

Se da la circunstancia de que en el momento de la realización de los exámenes Catalunya vivía un "momento de transición". Estaba desmantelando el viejo Consell Superior de Avaluació y aún no se había desplegado la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació (APE), que este mismo viernes, horas después de las explicaciones de la conselleria, emitió un comunicado defendiendo que inició su actividad el 7 de julio de 2025, es decir, "con posterioridad a la gestión y la aplicación de PISA 2025".

El Govern explicó este viernes que ha abierto un proceso de "diligencias informativas" para esclarecer las causas de lo sucedido, al tiempo que se ha creado una comisión de coordinación de pruebas y estudios de evaluación -inexistente hasta ahora- para velar para que no vuelva a suceder. El nuevo grupo, señaló el Departament, elaborará "protocolos específicos de aplicación y de control" para cada tipo de prueba.

Mientras tanto, en septiembre habrá resultados catalanes de PISA, pero ni serán representativos del conjunto del alumnado catalán ni servirán para ver ni la evolución del alumnado ni su posición a escala global (el sentido de las pruebas). Catalunya aparecerá solo como parte de los resultados globales de España, pero no tendrán un apartado propio en el anexo, como en ediciones anteriores.