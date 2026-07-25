Afectaciones vecinales
Restituida la circulación del agua en un tramo del Rec Comtal tras el socavón de Vallbona
Los vecinos del socavón en Vallbona: "Vimos el agua del Rec cayendo en cascada sobre el agujero"
Adif ha restituido esta mañana la circulación de agua en el tramo del Rec Comtal afectado por el socavón aparecido en el barrio barcelonés de Vallbona durante las obras de soterramiento de la línea R2 de Rodalies en Montcada i Reixac. Según ha informado este sábado la empresa pública, el caudal ya ha empezado a circular de nuevo y se prevé que la normalidad se recupere de manera progresiva.
La reposición del agua era una de las actuaciones más urgentes tras el hundimiento, ya que el Rec Comtal quedó seco en la zona próxima al socavón. El agua de la histórica acequia, que nace de un acuífero situado bajo el río Besòs, entró en la cavidad abierta en el terreno, lo que obligó a interrumpir el caudal para evitar nuevos daños y permitir que los técnicos pudieran trabajar en condiciones de seguridad.
La falta de agua tuvo consecuencias inmediatas para el entorno. Decenas de peces murieron, la fauna vinculada al canal se vio afectada y los agricultores de los huertos de La Ponderosa, la última gran zona agrícola de Barcelona, dejaron de recibir agua para el riego. También se interrumpió el uso vecinal de un espacio especialmente frecuentado durante los meses de verano. La solución planteada consistía en modificar provisionalmente la canalización para desviar el agua y sortear el punto del hundimiento, manteniendo seca la zona donde se produjo el derrumbe. Con esta intervención, el caudal puede volver a circular por parte del Rec Comtal mientras continúan los trabajos de reparación junto al socavón.
Comunicación a los vecinos
Adif no ha concretado todavía las causas del incidente. La compañía mantiene abierta una investigación técnica interna y señala que el hundimiento se produjo en un área de especial complejidad geológica e hidrogeológica, marcada por la presencia de diferentes materiales en el subsuelo y por la influencia del nivel freático. Aunque antes y durante las obras se habían realizado estudios y sondeos, Adif asegura que profundizará en los análisis para determinar el origen del hundimiento y definir las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad.
La empresa también ha anunciado la creación, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, de un canal de comunicación en Vallbona para mantener informados a los vecinos mientras dure la incidencia. La restitución parcial del Rec Comtal supone un primer paso hacia la recuperación de la normalidad, aunque queda por comprobar cuándo podrá restablecerse completamente el canal en el tramo más próximo al socavón.
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