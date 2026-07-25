El socavón de Montcada impacta en la potabilización del Besòs

El impresionante socavón en el barrio barcelonés de Vallbona, acaecido durante las obras de soterramiento de la línea R2 de Rodalies a su paso por Montcada i Reixac y cuyo origen Adif aún no ha aclarado, no solo tiene efectos inmediatos sobre el calendario de los trabajos y el día a día de los vecinos. El incidente también tiene consecuencias para el medio ambiente y para el sistema hídrico del Besòs, un río pensado, desde hace tiempo, para que sea la segunda gran fuente de abastecimiento de la región metropolitana.

La primera afectación, la más clara, fue sobre el Rec Comtal, la antigua acequia de Barcelona. El agua de esta canalización, que nace de un acuífero situado bajo el lecho del río, entró rápidamente en el socavón. Para evitar males peores, los responsables de las obras interrumpieron el caudal del Rec, que ya había sufrido una reducción importante durante las últimas semanas (la principal hipótesis relaciona aquella disminución con las obras que se llevan a cabo para desdoblar una cañería de ATL, el ente público de agua Ter Llobregat).

Adif realizará una conducción provisional para que el agua vuelva a circular por el Rec Comtal, sorteando el socavón de Montcada. / El Periódico

El hecho de que el Rec Comtal esté seco tiene varias derivadas. En primer lugar, los vecinos no pueden disfrutar de este lugar al que acuden a menudo, sobre todo durante el verano. En segundo lugar, el agua de la centenaria acequia no llega a los huertos de la Ponderosa, lo que inquieta a los agricultores de la zona. En tercer lugar, decenas de peces han muerto y la fauna asociada al Rec Comtal ha acusado la desaparición del agua.

Peces muertos en el Rec Comtal, a la altura del barrio de Can Sant Joan de Montcada i Reixac / Cedida

Potabilización

Sin embargo, hay una cuarta consecuencia muy importante. El agua del Rec Comtal, truncado, no se está potabilizando en la estación de la Trinitat, que trataba agua del Rec como un recurso extra para suministrarla a la ciudadanía. ¿Qué está pasando exactamente con el canal? Fuentes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) explican a EL PERIÓDICO que el agua del Rec se transporta a través de una conducción hasta la potabilizadora. Pero, una vez allí, no se sanea, sino que se aboca al río.

Imagen del acuífero Besos

El objetivo de Adif, la empresa responsable de las obras, es poder trabajar "en seco", para reparar el muro que se derrumbó y que colinda con la vieja acequia. En las próximas horas, para tratar de restaurar una parte del curso del Rec Comtal y evitar que esté todo vacío, se tratará de modificar esta canalización y trasladar el agua un poco más arriba, sorteando y dejando seca la zona del socavón, pero permitiendo que el agua fluya por una parte del Rec Comtal. Esta solución permitiría que los vecinos de Montcada tuvieran de nuevo acceso al Rec como lo han conocido hasta ahora, y a la vez, permitiría que los payeses de La Ponderosa, el último área agrícola de la ciudad de Barcelona, pudiesen regar.

Para Antonio Alcántara, miembro de la Associació de Veïns i Veïnes de Can Sant Joan y de la Taula del Rec Comtal, la situación genera mucha preocupación entre sus vecinos. A las imágenes de peces muertos sobre el lecho del canal, se le suma el potencial daño a un elemento de alto valor patrimonial. "No tenemos ninguna información oficial y los vecinos están muy preocupados", resume Alcántara. "Lo más importante es que el Rec vuelva a la normalidad lo antes posible y las familias puedan estar tranquilas", lanza. Con la solución propuesta por Adif, eso sí, queda por ver si esa normalidad aplica también al barrio de Vallbona, el más próximo al socavón.

Acuíferos afectados

Sobre la posible afectación del acuífero de la zona, la ACA no dispone de puntos de control concretos en la zona del socavón. Aun así, según los datos globales de los que dispone la agencia, sería esperable que el nivel freático se encontrara a una profundidad de entre 5 y 8 metros, detallan fuentes consultadas por este medio. El acuífero se va estrechando hacia las zonas laterales (precisamente donde se produjo el socavón) y, por este motivo, es difícil precisar en qué situación se encontraba.

De todas formas, sí se sabe que un acuífero condiciona obras subterráneas como las que se llevaban a cabo en Montcada. De hecho, las obras de soterramiento colindan con otros trabajos previos. Cerca del área afectada, están los túneles de la alta velocidad. Adif, hace años, ya reconoció que aquella infraestructura producía un "efecto barrera" sobre el agua subterránea en Vallbona y aprobó en noviembre de 2022 un proyecto de medidas correctoras que aún debe ejecutarse. Pero, además de la alta velocidad, en el margen izquierdo del río, están en marcha las tareas para desdoblar la tubería de ATL.

Engranaje hídrico

La acumulación de proyectos en la zona y la hipotética afectación a las masas de agua subterránea –el socavón se llena con hormigón, grúa incluida, lo que impermeabilizará la zona y complicará que infiltre agua al acuífero– es uno de los asuntos que se deberá analizar en las próximas horas, admiten a este diario varias fuentes conocedoras consultadas. Cabe señalar que para potabilizar el agua del Besòs hay diversos planes dibujados.

Uno de ellos pasa por tratar agua superficial del río y otro por contar con el Rec Comtal, pero la fuente de agua principal es la que procede de los acuíferos de la zona, llamados Baix Besòs y Pla de Barcelona. Se trata de masas de agua con una abundancia considerable: de ahí el interés por ampliar el engranaje de potabilización del río. De hecho, la futura potabilizadora que se pretende construir en Montcada i Reixac tiene previsto obtener el agua a través de pozos. ¿Trabajos como los de Adif en la zona permiten mantener el engranaje hídrico y los planes de recuperación ambiental previstos en el entorno del Besòs? Es una pregunta que las autoridades competentes deberán responder cuando se haya esclarecido qué ha ocurrido y cuáles son las causas del socavón.