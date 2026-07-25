Hasta el 28 de julio
La lluvia obliga a cerrar el espacio de Sant Miquel del Fai por riesgo de desprendimientos
Según el Meteocat, las tormentas más importantes afectan esta tarde a la mitad norte del prelitoral y al extremo noreste
Catalunya eleva los avisos por lluvia y activa su plan frente a inundaciones ante los chubascos torrenciales previstos para este fin de semana
La intensa lluvia caída esta tarde en la zona ha obligado a cerrar Sant Miquel del Fai, en el Espacio Natural dels Cingles de Bertí (Barcelona), ante el riesgo de desprendimientos, ha informado la red de parque de naturales de la Diputación de Barcelona.
Los responsables de ese parque han indicado, además, en su página web que como consecuencia de la lluvia, y ante el riesgo de desprendimientos, el espacio permanecerá cerrado hasta el día 28 de julio, incluido.
Protección Civil ha activado este sábado la alerta de su plan de prevención INUNCAT ante la previsión de lluvias intensas en el noreste y el litoral central y sur de Catalunya.
Según el Meteocat, las tormentas más importantes afectan esta tarde a la mitad norte del prelitoral y al extremo noreste. En muchos casos van acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo o pedrisco, con algunas ráfagas fuertes de viento asociadas.
- La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un reputado despacho de penalistas de Barcelona
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
- Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales
- Primera muerte de un trabajador en un accidente laboral en el Camp Nou
- Catalunya acelera hacia el supereclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7
- Los geólogos remarcan la complejidad de los terrenos del Putxet y Montcada en los que se han producido socavones
- África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'La pasamos de curso, porque realmente necesitaba más