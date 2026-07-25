La lluvia obliga a cerrar el espacio de Sant Miquel del Fai por riesgo de desprendimientos

La intensa lluvia caída esta tarde en la zona ha obligado a cerrar Sant Miquel del Fai, en el Espacio Natural dels Cingles de Bertí (Barcelona), ante el riesgo de desprendimientos, ha informado la red de parque de naturales de la Diputación de Barcelona.

Los responsables de ese parque han indicado, además, en su página web que como consecuencia de la lluvia, y ante el riesgo de desprendimientos, el espacio permanecerá cerrado hasta el día 28 de julio, incluido.

Protección Civil ha activado este sábado la alerta de su plan de prevención INUNCAT ante la previsión de lluvias intensas en el noreste y el litoral central y sur de Catalunya.

Según el Meteocat, las tormentas más importantes afectan esta tarde a la mitad norte del prelitoral y al extremo noreste. En muchos casos van acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo o pedrisco, con algunas ráfagas fuertes de viento asociadas.