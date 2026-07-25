Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: Madrid, fuera de la capacidad de extinción: más de 63.000 evacuados o confinados por los incendios

España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar o confinar a 63.000 personas entre ambos territorios.

Mapa de incendios en Madrid y Ávila, mostrando la ubicación de los incendios.

El balance más preocupante hasta ahora ha sido el del fuego declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales y la atención se mantiene también en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ha arrasado ya 30.000 hectáreas.

Mapa de incendios en España.

En Catalunya las llamas están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás, y el incendio declarado en Cervelló esta misma semana. El balance global es preocupante: la superficie quemada en España se ha duplicado en dos semanas y ya son casi 114.800 hectáreas forestales arrasadas desde el inicio del año.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Los incendios de Madrid y Ávila siguen avanzando sin control y con el riesgo de unirse Los incendios de Madrid y Ávila siguen avanzando sin control y con el riesgo de unirse.

40 confinamientos por incendios forestales en Catalunya desde junio con más de 140.000 afectados Los bomberos han ordenado en lo que llevamos de verano a 40 confinamientos de población en una treintena de incendios forestales en Catalunya, con al menos 140.000 vecinos afectados en total. El cuerpo de la Generalitat explica al ACN que, de las distintas vías de autoprotección frente a un incendio, el confinamiento es "la más eficiente y rápida", y menos arriesgada que la evacuación. "Dentro de casa siempre estarás más seguro que fuera", dice el inspector Miquel López sobre una estrategia que no es nueva, pero que, reconoce, este año ha tenido más eco por los episodios de simultaneidad de incendios y por el fuego almeriense, donde murieron 13 personas. Ahora bien, los bomberos alertan de la dificultad de proteger las zonas residenciales diseminadas: "Vivir en la naturaleza tiene riesgos, y debemos ser conscientes de ello". En el primer mes y medio de campaña de incendios de verano ya se han confinado algunos municipios enteros, barrios, urbanizaciones "compactas" y dispersas, campings, polígonos y masías y casas aisladas. En total, más de 140.000 personas han tenido que confinarse en su casa por la proximidad de un incendio, según los datos facilitados por el cuerpo de bomberos al ACN.

Desalojan el camping de El Escorial y ya son ocho los municipios evacuados en Madrid La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado del desalojo del camping de El Escorial ante la evolución del incendio. Con esta medida, ya son ocho los municipios evacuados en la comunidad: Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

Andalucía envía medios aéreos y 70 efectivos para ayudar a la extinción de incendios de Madrid y Castilla y León La Junta de Andalucía ha enviado medios aéreos y 70 efectivos para ayudar a los trabajos de extinción de los incendios forestales que en las últimas horas afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha explicado que la comunidad autónoma andaluza envía "dos aviones anfibios, un helicóptero, cuatro autobombas y 70 efectivos para ayudar a contener y extinguir los terribles incendios de la Comunidad de Madrid y Castilla y León". "Vamos a colaborar en todo lo posible en esta catástrofe", ha manifestado el presidente andaluz, que ha concluido este comentario con un mensaje de "mucho ánimo desde Andalucía" escrito entre signos de exclamación.

Marlaska ve una "ventana importante" para atacar los incendios de Madrid y Ávila esta madrugada El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la previsión de vientos más flojos, mayor humedad y un descenso de las temperaturas durante la madrugada abre "una ventana importante" para intensificar el ataque por tierra a los incendios de Madrid y Ávila. Además, ha anunciado que este sábado llegarán cuatro medios aéreos de Italia y Grecia y que ya se ha aceptado la ayuda ofrecida por seis comunidades autónomas.

El Rey sigue la evolución de los incendios desde Mallorca El Rey Felipe VI seguirá la evolución de los incendios en Madrid y Castilla y León desde Mallorca, donde este viernes ha mantenido los tradicionales encuentros veraniegos con las autoridades de Baleares. Este viernes, ha participado por videoconferencia, desde el Centro de Operaciones de la Comandancia General de Baleares, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias. El monarca, según ha informado la Casa Real, ha contactado esta tarde con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para interesarse por la situación provocada por los incendios que afectan a dichas comunidades.

5.000 nuevos desalojados de un camping en Madrid elevan el total a 63.000 El número de personas desalojadas por los incendios que arrasan el suroeste de la Comunidad de Madrid y parte de la provincia de Ávila asciende ya a 63.000 después de que se haya dado la orden de evacuar un camping en El Escorial según ha informado el Ministerio del Interior. Hasta ahora se había ordenado ayer el desalojo de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, a las que sen sumado hoy Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

Más de 50.000 afectados por el fuego en la Comunidad de Madrid y Burgohondo (Ávila) Son ya más de 50.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados esta semana en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila (Castilla y León); las fuertes rachas de viento complican las labores de extinción y las autoridades temen que ambos focos se unan, aunque mantienen las distancias. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que más de 40.000 personas permanecen evacuadas o confinadas por el incendio que afecta al suroeste de la comunidad, una cifra que podría aumentar en las próximas horas.

Pedro Sánchez traslada su apoyo a los afectados y llama a actuar con "responsabilidad y unidad" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje de apoyo a las miles de personas afectadas por los incendios y ha asegurado que todas las administraciones trabajan de forma coordinada para combatir el fuego y proteger a la población. Además, ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y ha defendido acelerar los acuerdos necesarios para afrontar la emergencia climática.