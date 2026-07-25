El gran incendio de Madrid y Ávila mira al cielo buscando una tregua: más de 88.000 afectados y 45.000 hectáreas arrasadas

El fuego no da tregua. La combinación de calor y viento sigue actuando como un cóctel explosivo en los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila. Ambos, unidos ya en un solo y gigántesco frente, continúan sin control y ya han obligado a evacuar o confinar a 88.620 personas. El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por la evolución de sus propios fuegos, independendientes de los ya citados.

Se tratan, según afirman los expertos, de unos fuegos "extremos", capaces de crear su propia meteorología, lo que complica su previsión. En Madrid, 29.488 vecinos han tenido que abandonar sus viviendas y otros 21.132 permanecen confinados. En Ávila, alrededor de 30.000 personas están confinadas y unas 8.000 han sido evacuadas, tras incorporar al recuento los siete últimos municipios afectados.

Los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila siguen sin control. Ya han calcinado al menos 45.000 hectáreas, y su perímetro suma más de 200 kilómetros entre ambos territorios, lo que lo convierte en el peor de su historia. 112 kilómetros corresponde a Ávila, con 21.000 hectáreas quemadas y 100 a Madrid, donde el fuego ha arrasado 24.000 hectáreas, según el Ministerio de la Transición Ecológica.

Una emergencia de especial complejidad y magnitud

Un cambio en la dirección del viento, provocaba este sábado que el incendio de la Sierra Oeste de Madrid entrara a la provincia de Toledo por la zona de Almorox. Una complicación añadida que ha obligado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a inlcuir a Toledo al ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada por la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, y que hasta este sábado afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, en Castilla y León.

La decisión de incluir Toledo bajo el paraguas de la emergencia nacional incluye plenamente a Castilla-La Mancha dentro del dispositivo de coordinación estatal establecido para hacer frente a una emergencia de especial complejidad y magnitud.

"Un momento crítico"

En Cenicientos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "la situación está cambiando a gran velocidad" y es "un momento muy crítico". Por el avance del fuego se ha tenido que evacuar esta localidad, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se ha trasladado a Navalcarnero. Mientras, múltiples municipios seguían recibiendo mensajes de alerta. A primera hora de la tarde, los vecinos de las localidades de Valdemaqueda y San Martín de Valdeiglesias recibieron un mensaje de alerta para que se confinen en sus casas hasta nuevo aviso. Y hay dos nuevos municipios desalojados: Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real.

"Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos puede llevar a tener situaciones mucho peores en las próximas horas", ha afirmado Ayuso. "Todos los medios de la región están trabajando sin descanso", ha subrayado Ayuso, quien ha pedido a la gente que no se acerque a la zona.

130.000 hectáreas quemadas en 2026

Este sábado, el teniente general de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha informado de que ha creado el Mando Unificado de la Emergencia para lograr una mayor eficacia y coordinación en la toma de decisiones. El mando avanzado se ha situado inicialmente en Cenicientos, pero el fuego ha obligado a su evacuación y el centro de operaciones se ha trasladado a Navalcarnero.

Un total de 2.737 efectivos, además de 426 medios terrestres y 21 medios aéreos forman parte del dispositivo desplegado por el Gobierno central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado el puesto de mando avanzado desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) tras presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, desde donde ha advertido de que la situación continúa siendo "muy compleja".

En lo que va de año ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios, ha señalado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática. "No sabemos cuál va a ser la evolución del viento, pese a que las temperaturas hayan bajado", ha subrayado, aunque también ha destacado una “ventana de oportunidad” por el cambio del viento y las bajadas de las temperaturas que se prevén esta noche. Además, ha recalcado que la prioridad de los dispositivos es proteger los núcleos de población, así como atender a las personas evacuadas y confinadas. “Nuestro objetivo está en sus vidas”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

Unos focos "fuera de la capacidad de extinción"

La situación, por tanto, sigue siendo "crítica", según reconocen todas las instituciones. Ante ella, cualquier factor favorable sería de ayuda. La AEMET prevée probabilidad de lluvias en la zona desde esta tarde, lo que podría dar una tregua al territorio. Eso sí, ha advertido de que. "si se produjese, la cantidad de agua sería escasa".

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Los focos actuales en Madrid y Ávila se consideran "extremos, quedan fuera de la capacidad de extinción, pues emiten más de 10.000 kW por metro", según ha indicado Víctor Resco de Dios, ingeniero experto en ecosistemas terrestres, a EFE. En este sentido, señala que ambos focos "están interactuando con la capa límite de la atmósfera y se acoplan a las capas frías de la atmósfera y generan estas nubes, los pirocúmulos". Además, "tienen mucha mayor aireación y muy aleatoria, lo que complica su gestión y su extinción", señala.