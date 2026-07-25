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El Eurojackpot de la Once deja más de 71 millones en Lleida, el "mayor" premio de su historia

El vendedor Sergio Martín ha repartido el mayor premio de la historia de la ONCE

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El Eurojackpot de la Once ha dejado 71.262.143,10 euros en Lleida, el "mayor" premio de la historia de la organización entregado en el sorteo de este viernes. El vendedor Sergio Martín, de 57 años, ha repartido este premio con un boleto premiado de primera categoría (5 número más 2 soles) vendido en el Polígono El Segre, según ha informado la organización en un comunicado.

"Me he estrenado a lo grande, con mucha ilusión", ha celebrado Martín, que ha explicado que siempre ha repartido premios pequeños, de 200 o 500 euros, pero que este es el más grande que ha vendido. "Hoy he dado el gordo de mi vida. Estoy muy contento porque he hecho muy feliz a un cliente y a mi ciudad", ha destacado Martín, que vende productos de la Once en los bares de la zona desde hace 3 años.

En Badalona, la también vendedora de la Once Nieves Fernández Arenas, ha dado un premio de 53.581,10 euros, en un boleto premiado de tercera categoría con 5 números.

El Eurojackpot es un megasorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana y contando con un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en caso de que no haya acertantes de primera categoría.

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Para el sorteo de este viernes 24 de julio, Eurojackpot ponía en juego un bote de más de 71 millones de euros. Y para el martes 28 de julio pondrá en juego un bote de 10.000.000 de euros.

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