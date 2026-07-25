La compleja batalla de Adif contra el agua bajo el barrio de Vallbona: proyecta pozos y sifones para drenar el túnel de alta velocidad

Lidiar con las aguas subterráneas del entorno del barrio de Vallbona lleva siendo un embrollo para Adif desde inicios de siglo, cuando empezó a construir la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Figueres. Ya entonces los proyectos constructivos tuvieron que ingeniárselas para llevar bajo tierra las vías en una zona flanqueada por el Rec Comtal, el río Besòs y el gran acuífero del Baix Besòs. La línea entró en funcionamiento en 2013 y, menos de una década más tarde, en 2022, la administradora de infraestructuras detectó que el túnel estaba teniendo un "efecto barrera" con las aguas subterráneas. Por este motivo, aprovechando los trabajos de soterramiento de las líneas de Rodalies, Adif dispuso también un contrato de "medidas correctoras hidrogeológicas" en la línea "a su paso por Vallbona".

En concreto, los planos del proyecto indican que la compañía debe construir 12 sifones y 24 pozos verticales que se alinearán en grupos de tres flanqueando el túnel por ambos lados. Estarán dispuestos a lo largo de unos 500 metros, desde la altura de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) del Besòs hasta el Punto Verde de Vallbona. Así, la actuación se quedará a unos 250 metros del punto exacto en el que este miércoles la tierra se abrió y engulló una grúa de grandes dimensiones.

Infografía sobre los acuíferos en Barcelona.

La finalidad de estas construcciones es poder reconducir adecuadamente el agua freática del subsuelo. El doctor Joan Martínez Bofill, vicepresidente del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya, explica que estas aguas "no son como un estanque", sino que están en constante movimiento y generan "un flujo" que se desplaza "a favor de las pendientes". "Si haces una obra subterránea en la que interceptas el nivel freático, generas una barrera", explica.

Es por eso que los túneles ya están preparados para que el agua pueda seguir circulando, no produzca un "efecto barrera" y se acumule en sus muros. En esos casos, sigue Martínez Bofill, "lo que tienes que hacer es buscar el equilibrio para mantener el túnel seco y mantener la lámina de agua donde estaba". "Una de las herramientas que se usa es bombear e inyectar el agua en cualquier otra zona", sentencia.

"Nada que ver"

Fuentes de Adif aclaran que las obras de este contrato para mejorar la circulación del agua subterránea en el túnel de Alta Velocidad "no tienen nada que ver" con las obras que se están llevando a cabo en Vallbona para soterrar las vías del tren ni con el socavón que se originó el pasado miércoles. A la espera de que los técnicos de la compañía ferroviaria determinen las causas que hicieron cedar los pilones de uno de los pozos de la obra, tampoco el doctor Martínez Bofill ve que el suceso esté relacionado con las aguas. "Las imágenes del derrumbe muestran un material fundamentalmente seco", argumenta.

Los portavoces de Adif también aclaran que pese a que ambas actuaciones se licitaron a la vez bajo el mismo paquete económico, los proyectos son complementarios y las obras van cada una por derroteros distintos. Así, las fuentes de la compañía ferroviaria aseguran que la construcción se acabará llevando a cabo en los próximos meses o años "porque es una inversión comprometida por Adif". El proyecto costará poco más de cinco millones de euros de los 145 que se invertirán en el conjunto del soterramiento de las vías en el entorno de Vallbona si se respetan las cantidades incluidas en los contratos de obras.