Violencia machista
Catalunya pondrá puntos lila en zonas con aglomeraciones este verano
Catalunya activará en 2027 un botón lila digital en el transporte público contra la violencia machista
Eva Menor: "A las mujeres no hay que prohibirles nada, hay que generar las condiciones para que tengan libertad para todo"
La consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha anunciado el despliegue de diversos puntos lila en Catalunya de cara a este verano, especialmente en zonas donde se prevé una alta aglomeración de personas. Lo ha explicado en una entrevista en '3Cat Info' este sábado, donde ha recordado la importancia de combatir el machismo con una estrategia estructural que se aborde desde diversos puntos.
Al preguntársele por el incremento de llamadas al teléfono de atención por violencia machista tras la final del Mundial de fútbol, Menor ha recordado que "no se puede atribuir a un evento concreto un incremento de las violencias machistas". "Primero porque los datos hay que ponerlos en contexto y segundo porque estamos dando un mensaje muy determinista", ha indicado la consellera.
Por ello, ha subrayado que la única relación 'causa-efecto' directo con las violencias machistas es el machismo, y que un hombre agreda a su mujer no es por el alcohol o un evento deportivo, ya que estos dos factores pueden actuar como aceleradores, pero no como causas, ha dicho Menor.
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