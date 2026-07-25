Catalunya eleva los avisos por lluvia y activa su plan frente a inundaciones ante los chubascos torrenciales previstas para este fin de semana

Tras una semana marcada por el calor, Catalunya vive un fin de semana de lluvias y mal tiempo. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos por intensidad de lluvias en una veintena de comarcas de litoral, prelitoral e interior ante la previsión de que entre sábado y domingo se podrían producir lluvias torrenciales que, en algunos casos, podrían dejar acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Por el momento, la zona de la Garrotxa y la Selva, donde se han elevado los avisos a nivel naranjan se perfila como la más afectada por este episodio que se alargará hasta el domingo por la noche. Ante esta situación, Protecció Civil afirma que ya ha activado la fase de alerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precuaciones y no acercarse a ríos, ramblas y barrancos.

Las lluvias intensas pueden afectar a diferentes puntos del territorio entre la tarde de este sábado y el domingo. Según el Meteocat, se prevé la posibilidad de superar el umbral de peligro y las precipitaciones irán acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo pequeño. Pese a que el aviso se centra en la Garrotxa y la Selva, los chubascos pueden afectar a todo el noreste de Catalunya, así como al litoral central y sur.

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Durante la madrugada del domingo, los chubascos se concentrarán principalmente en el litoral central y sur, mientras que durante la tarde se desplazarán nuevamente hacia el noreste de la comunidad. Ante estas previsiones, Protección Civil ha pedido extremar las precauciones, seguir la evolución de los pronósticos meteorológicos y evitar cualquier actividad que pueda conllevar riesgos durante el episodio de lluvias.